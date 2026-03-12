Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi Derneği tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen “Resim Sergisi ve İnteraktif Farkındalık Sohbetleri” etkinliği, Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirildi.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, kadınların emeğini, bilgisini, deneyimini ve toplumsal katkısını görünür kılmayı amaçlayan etkinlik, Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nde yer aldı.

Etkinliğe, Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi Başkanı Turhan Dülgeroğlu, Gönyeli-Alayköy Belediye Asbaşkanı İsmail Kofalı, Belediye Müdürü Ferruh Dülgeroğlu ile bazı sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Kofalı, kadınların emeği, üretimi ve birikimiyle toplumun her alanına değer kattığını belirterek, kadınların deneyimlerini sanat aracılığıyla görünür kılan bu tür etkinliklerin farkındalık ve paylaşım açısından önemli olduğunu ifade etti.

Etkinliğin ilk bölümünde, Mutlu Soykurt’un moderatörlüğünde gerçekleştirilen İnteraktif Farkındalık Sohbetleri’nde Klinik Psikolog Selen Üstüner, Alasia Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ezgi Deniz ve Kıbrıs Türk Kız İzci Örgütü Derneği Başkanı Umure Örs konuşmacı olarak yer aldı. Sohbetlerde kadınların psikolojik olgunlaşma süreci, teknolojik dönüşüm, izcilik ve toplumsal dayanışma konuları farklı perspektiflerden ele alındı.

Etkinliğin ikinci bölümünde ise dernek üyelerinden ressam Bahire Akantürk ve Mine Egemen’in eserlerinden oluşan resim sergisi açıldı. Sergi yarına kadar mesai saatleri içerisinde ziyaret edilebilecek.

Program sonunda Turhan Dülgeroğlu tarafından konuşmacılara, sanatçılara ve İsmail Kofalı’ya teşekkür plaketleri takdim edildi.