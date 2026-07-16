Kıbrıs Türk Kızılay Genel Başkanı Sezai Sezen seçildi.

Kıbrıs Türk Kızılay Olağan Genel Kurulu'nun ardından Genel Merkez Temsil Organı ilk toplantısını yaptı ve yeni dönem görev dağılımını tamamladı.

Kıbrıs Türk Kızılay’dan verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Kızılay Genel Merkezinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulda, faaliyet raporu, mali rapor ve denetim raporu görüşülerek, oy birliğiyle ibra edildi. Genel Kurul sonrası görev dağılımı şöyle gerçekleşti:



“Genel Merkez Temsil Organı: Genel Başkan Sezai Sezen, Genel Başkan Vekili Müge Çitim, Genel Sekreter Esengül Yılmaz, Mali İşler Sor. Üyesi Turgay Tutku ve Üyeler Murat Uzun, Oktay Erdem, Akay Darbaz, Namık Cafer, Salih Mimoğlu. Genel Merkez Denetim Organı: Başkan Erman Çitim, Başkan Vekili Mehmet Sporcuoğlu ve Üye Çiçek Erol. Genel Merkez Disiplin Organı: Başkan Mustafa Altun, Başkan Vekili Ezgi Yılmaz ve Üye Osman Aydın.”

-Sezen

Kıbrıs Türk Kızılay Genel Başkanı Sezai Sezen, yeni dönemde de Kıbrıs Türk Kızılay'ın insani yardım alanındaki kurumsal kapasitesini güçlendirmeye, toplumun ihtiyaçlarına etkin çözümler üretmeye ve gönüllülük kültürünü daha da yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Sezen, Kıbrıs Türk Kızılay'ın temel önceliğinin, ihtiyaç sahibi insanlara en hızlı, en etkin ve en güvenilir şekilde ulaşmak olduğuna işaret ederek, "İnsani yardım faaliyetlerinden kan hizmetlerine, afetlere hazırlık çalışmalarından sosyal hizmet projelerine kadar her alanda kurumsal kapasitemizi güçlendirmeye devam edeceğiz.” dedi.

Sezen, toplumun değişen ihtiyaçlarına uygun yeni projeler geliştireceklerini; gençlerin Kızılay çatısı altında daha aktif yer aldığı, afetlere karşı daha hazırlıklı, sosyal dayanışma kültürünün daha güçlü olduğu bir yapı oluşturmanın hedefleri arasında yer aldığını belirtti.

Kurumsal yönetim anlayışlarını sürekli geliştirerek şeffaflık, hesap verebilirlik, gönüllülük ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayan Sezen, Kıbrıs Türk Kızılay’ın, yalnızca ihtiyaç anlarında yardım ulaştıran bir kurum değil; insan onurunu esas alan köklü bir iyilik hareketi olduğunu kaydetti.

Sezen, Kıbrıs Türk Kızılay'ın gelişimine sağladığı güçlü destek ve iş birliği dolayısıyla başta Türk Kızılay olmak üzere tüm gönüllülere, bağışçılara, üyelere, kamu kurumlarına, yerel yönetimlere ve paydaş kuruluşlara teşekkür etti.