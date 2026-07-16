Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), ülkedeki maaş sistemini eleştirdi ve ülkedeki kaynakları tükettiği, sağlık, eğitim, altyapı sorunları yarattığı değerlendirmesinde bulundu.

KTEZO’dan yapılan yazılı açıklamada, maaş sisteminin yarattığı sonuçların, asgari ücretli, dar gelirli ve yoksullar için hayatı zorlaştırdığına dikkat çekildi.

Hayat pahalılığı oranının maaşlara yansıtılması durumunda gelir dengesizliğinin büyüyeceğine işaret edilen açıklamada, maaşlara ve ücretlere yapılan artışların sorunları çözmeyeceği belirtildi.

Katma değer üretiminin dikkate alınması, vergiler, kişi başına gelir ve ihtiyaçların hesaplanması gerektiği kaydedilen açıklamada, sorunların çözülmemesinin daha fazla vergi, daha çok zam ve borç faizi sonuçlarını doğurduğu ifade edildi. Açıklamada, mevcut sisteme son verilmesi için çağrı yapıldı.