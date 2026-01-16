Kıbrıs Türk Kızılay’ı, 2025 yılı içerisinde 5 bin 386 ünite kan bağışı yapıldığını açıkladı.

Kıbrıs Türk Kızılay tarafından açıklanan 2025 Yılı Kan Bağış Raporu’na göre, proje kapsamında 8 yılı aşkın sürede ülke genelinde gerçekleştirilen 2 bin 344 kan bağışı organizasyonu ile toplam 58 bin 899 ünite kan temin edilerek binlerce hastanın hayata tutunması sağlandı.

Raporda, 2025 yılı içerisinde 242 kan bağışı organizasyonu düzenlendiği, bu organizasyonlarda 5 bin 386 ünite kan bağışı kabul edildiği belirtildi.

-Sivil bağışçı oranı yüzde 61’e yükseldi

Açıklamada, sivil bağışçı oranının 2025 yılında yüzde 61’e ulaşarak önemli bir artış gösterdiği kaydedildi. Bu artışın, Kıbrıs Türk Kızılay’ın yürüttüğü toplumsal farkındalık çalışmaları ve eğitim programlarının olumlu sonuçlarını ortaya koyduğu vurgulandı.

-Düzenli bağışçı oranı yüzde 84

Rapora göre, düzenli bağışçı oranı ise yüzde 84’e ulaştı. Bu oranın, toplumsal dayanışmanın güçlendiğini ve kan bağışının toplumda bir alışkanlık haline gelmeye başladığını gösterdiği ifade edildi.

-Kan bağışları birçok alanda hayat kurtarıyor

Kıbrıs Türk Kızılay, gönüllü, karşılıksız ve düzenli kan bağışları sayesinde her yıl yüzlerce insanın yeniden yaşama tutunduğunu belirterek, kan bağışlarının talasemi ve onkoloji hastaları başta olmak üzere diyaliz tedavilerinde, ameliyatlarda, yaralanmalarda, iç kanamalarda, doğumlarda ve organ nakillerinde hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Kan bağışı hakkında bilgi almak isteyenlerin Kan Hizmetleri Hattı 0533 867 24 25’i arayabileceği, bağış başvuruları için www.kktkizilayi.org adresinin ziyaret edilebileceği, güncel kan bağış noktalarının ise Kıbrıs Türk Kızılay’ın sosyal medya hesaplarından takip edilebileceği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Kıbrıs Türk Kızılay’ın, 2017 yılından bu yana Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay iş birliğiyle yürütmekte olduğu Güvenli ve Düzenli Kan Temini Projesinin başarıyla devam ettiği kaydedildi.