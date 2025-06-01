Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu, 2025 yılında çocukların karşı karşıya olduğu savaş, yoksulluk, sağlık eşitsizlikleri ve göç gibi sorunlara dikkat çekerek, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nün artık yalnızca kutlama değil; bir değerlendirme ve sorumluluk alma günü olması gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, dünya genelinde yaşanan savaşlar, zorunlu göçler ve derinleşen yoksulluğun milyonlarca çocuğun sağlıklı, güvenli ve adil koşullarda büyümesini engellediğine işaret etti.

Açıklamada, “Özellikle Gazze, Ukrayna, Sudan ve Myanmar gibi bölgelerde çocuklar, yaşam hakkı başta olmak üzere temel haklardan yoksun bırakılmaktadır. Uluslararası veriler, her üç saniyede bir çocuğun önlenebilir nedenlerle hayatını kaybettiğini ortaya koyuyor.” denildi.

-“Sağlık ve eğitime erişimde gerileme”

Çocukların yeterli ve nitelikli beslenme ile sağlık hizmetlerine erişiminin, birçok bölgede hâlâ ciddi bir sorun olmaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, “Erken yaşta evlilik, çocuk işçiliği, istismar ve eğitimin kesintiye uğraması gibi olgular, çocukların sağlıklı gelişimini doğrudan tehdit ediyor. Ekonomik krizler, aşı takvimlerindeki gecikmeler, ruh sağlığına dair hizmetlerin yetersizliği ve aile içi desteğin azalması, bu durumu daha da ağırlaştırıyor.” ifadeleri yer aldı.

-“Göçmen çocuklar KKTC’de artık göz ardı edilemez bir gerçeklik”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde son yıllarda artan göç hareketliliğinin, göçmen çocukların durumunu daha da önemli hale getirdiği kaydedilen açıklamada, “Bu çocukların sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere erişiminde yaşanan yapısal zorluklar; dil engelleri, belgesizlik, kayıt dışı yaşam koşulları ve toplumsal dışlanma gibi faktörlerle derinleşmektedir. Kurum, göçmen çocukların da anayasal güvence altındaki temel haklarına eşit şekilde erişebilmesi için yerel politikaların güçlendirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.” denildi.

-“Çocuk hekimleri sadece muayene etmiyor tanıklık da ediyor”

Çocuk hekimlerinin yalnızca bireysel sağlık hizmeti sunmadığı, çocukların yaşadığı çevresel ve sosyal koşullara da duyarlı oldukları ifade edilen açıklamada, “Sağlık yalnızca tedaviyle değil, koruyucu hizmetler ve adil bir toplum düzeniyle mümkündür." denildi.

- “Çocuk haklarının yalnızca sembolik günlerde hatırlanması yeterli değil”

Çocuk haklarının yalnızca sembolik günlerde hatırlanmasının yeterli olmadığı ve bu konulardaki farkındalığın her gün artırılması gerektiği vurgulanan açıklamada çocukların sağlıklı ve güvenli bir ortamda büyümeleri için toplumsal ve politik her türlü desteğin sağlanmasının öncelikli hedef olması gerektiğinin altı çizildi.

-5 maddelik çağrı

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu, ulusal ve uluslararası düzeyde çocukların korunması için aşağıdaki çağrılarda bulundu:

“Savaş ve çatışma ortamlarının çocuklar üzerindeki etkilerine karşı acil ve etkili uluslararası önlemler alınmalıdır. Göçmen çocukların temel haklara erişimi güvence altına alınmalı; yerel politikalar bu yönde yeniden yapılandırılmalıdır. Çocuklara yönelik her türlü şiddetin önlenmesi amacıyla mevzuat ve uygulamalar güçlendirilmelidir. Sağlık ve eğitim hizmetlerine eşit erişim olanakları genişletilmelidir. Çocukların ruh sağlığına yönelik koruyucu ve onarıcı destek programları yaygınlaştırılmalıdır.”