Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Başbakan Ünal Üstel, milletvekilleri, devlet yetkilileri, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği yetkilileri ve yoğun bir katılımla gerçekleştirilen KTSYD Yılın Başarılıları Ödül Töreni muhteşem bir atmosferde geçti.

KTSYD Yönetim Kurulu üyeleri Serkan Soyalan ve Ebru Akgür Pehlivan’ın sunuculuğunu yaptığı gecede açılış konuşmasını KTSYD Başkanı Necati Özsoy yaptı.

Özsoy: “KTSYD olarak amacımız, başarıyı teşvik etmek, spora katkı sunmaktır”

“Bugün burada, ülkemiz sporuna emek veren, başarılarıyla gurur kaynağımız olan, emekleri ile spora iz bırakan ve spor basınımızda yeni kazandığımız meslektaşlarımızı ödüllendireceğiz.

Spor, disiplin, azim ve fedakârlık gerektiren bir yolculuktur. Bu yolculukta örnek teşkil eden herkesi yürekten kutluyorum diyen Özsoy şöyle devam etti. “KTSYD olarak amacımız, başarıyı teşvik etmek, spora katkı sunmaktır. Bu anlamlı gecede ödül alan herkesi gönülden tebrik ediyor, katkı sağlayan, gecemize katılan tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyorum”.

Özsoy’dan sonra Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Başbakan Ünal Üstel ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da birer konuşma yaptılar ve gecede ödül alan herkesi kutladılar. Konuşmacılar bu geceyi düzenleyen KTSYD başkanı ve yönetimine de teşekkür ettiler.

Ödüller

KTSYD yönetimi tarafından her yıl verilen “Sporun Oscar Ödülleri” için KTSYD Yönetim Kurulu, Ahmed Sami Topcan Üstün Hizmet Ödülü’nü bu yıl, sadece futbol ve spora değil, ülkede hayatın birçok alanına dokunan, yardımlar yapan Mazhar Ikbal Choudhry‘ye verdi.

Mazhar Ikbal Choudhry‘ye ödülünü, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Ahmed Sami Topcan’ın oğlu Nazım Topcan verdiler.

KTSYD Yönetim Kurulu, Mete Adanır Yılın Sporcusu Ödülünü bu yıl Avrupa Bilardo Şampiyonu Alara Ghaffari’ye verildi. Alara Ghaffari’ye ödülünü Başbakan Ünal Üstel ile Mete Adanır’ın kardeşi Eralp Adanır verdi.

KTSYD Yönetimi Yusuf Kaptan Yılın Antrenörü Ödülü’nü yönettiği takımlarda başarılı bir sezon geçiren Hasan Topaloğlu’na verdi. Teknik direktör Hasan Topaloğlu’na, ödülünü Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe verdi.

KTSYD ödülleri kapsamında 3. kez bu ödüle layık görülen Kerem Eran, Sulhi Garan Yılın Hakemi ödülünü aldı. Kerem Eran, ödülünü Gönyeli Alayköy Belediyesi İdare Amiri Savaş Tilki verdi.

Şampiyon Melekler Özel Ödülleri

KTSYD yönetimi tarafından üçüncü kez verilen “Şampiyon Melekler Özel Ödülü”, bu yıl 2 okulumuza verildi.

Dikmen İlkokulu Artistik Cimnastik Erkek Takımına ödülünü, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya ve milletvekili Alişan Şan verdi.

Esin Leman Artistik Cimnastik Kız Takımına ödülünü Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya ve milletvekili Ürün Solyalı verdi.

Şampiyon Melekler Özel Ödüllerinde bireysel olarak ise cimnastikçi Nida Toko, atletler Kazım Rüstem Gül ve Ecem Çelik’e ödüllerini, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya verdi. Atlet Erdinç İnçay’ın ödülünü ise Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya ve CTP milletvekili Sami Özuslu verdi.

KTSYD Omaç Başat Basın Teşvik Ödülü İbrahim Özsoy ile Baran Ünalmış’a verildi. İbrahim Özsoy’a ödülünü Milli Olimpiyat Komitesi başkanı Orçun Kamalı, Baran Ünalmış’a ise ödülünü Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu verdi.

Zeka Özteknik Özel Ödülleri

Yılın Başarılıları Ödül Töreni’nde geleneksel olarak Zeka Özteknik adına verilen Özel Ödüllerin sahipleri farklı branşlarda sporumuza hizmet eden ancak erken yaşta aramızdan ayrılan spor insanlarının ailelerine verildi.

Şampiyon rallici Ömer Yıldız’ın ailesine ödülünü Zeka Özteknik’in babası Erdinç Özteknik ile Spor Dairesi müdürü Mustafa Sütcü, hentbolcu ve hentbol hakemi Tolga Bahattin Kınacı’nın ailesine Erdinç Özteknik ile Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı, teknik direktör Tamer Zeden’in ailesine ise Erdinç Özteknik ile Türkiye Cumhuriyeti Gençlik Spor Bakanlığı KKTC koordinatörü Osman Demirbaş verdi.