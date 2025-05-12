Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), gösterdikleri üstün gayret için tüm hemşirelere teşekkür ederek, 12 Mayıs Hemşireler Gününü kutladı.

KTTB Hemşireler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Sağlığın bel kemiğini oluşturan, sistemsizliğin yükünü bizlerle birlikte sırtlayan, büyük bir özveri ve sabırla hastalara, insanlara hizmet veren tüm hemşirelerin 12 Mayıs Hemşireler Gününü kutlarız.” ifadelerine yer verdi.

KTTB'nin, sağlık hizmetlerinin ağır ve zorlu koşullarında, çoğu zaman hak ettikleri değeri görmeden büyük bir sorumluluk bilinciyle çalışan hemşirelerle aynı safta, aynı mücadelede omuz omuza yürümekten onur duyduğu belirtilen mesajda, sağlık sisteminin hemşirelerin cefakâr ve yılmaz emekleriyle ayakta durduğu vurgulandı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak bu özel günde; gösterdikleri üstün gayret için tüm hemşirelerimize yürekten teşekkür eder, hemşirelerin insanca çalışma koşulları, adaletli haklar ve hak ettikleri değerin bir an önce teslim edilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz. İyi ki varsınız, iyi ki yan yanayız; birlikte daha güçlüyüz.”