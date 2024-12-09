Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği'nin (KTTB) 68’inci kuruluş yıl dönümü kutlanıyor.

Birlik binasında bugün düzenlenen basın toplantısında, Kıbrıs Türk toplumunun varoluş mücadelesinin en zorlu dönemlerinden birinde kurulan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin sadece toplum sağlığını korumakla kalmadığı, toplumsal dayanışmanın ve direnişin de önemli parçası olduğu vurgulandı.

Konuşmalarda KTTB’nin sadece sağlıkta değil, toplumsal meselelerde, çevre, etik değerler, sosyal adalet, demokrasi, insan ve hasta hakları gibi konularda da duyarlılığı sürdüreceği belirtildi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap’ın da katıldığı, kısa bir konuşma yaptığı basın toplantısında sırasıyla Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası (KTDTO) Başkanı Turhan Ulutekin, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası (KTTO) Genel Sekreteri Nilüfer Galip Çelik, KTTB Başkanı Ceyhun Dalkan söz aldı. KTTB Genel Sekreteri Sinem Şığıt İkiz de 68’inci yıl etkinlikleriyle ilgili programı paylaştı.

-Diş Tabipleri Odası Başkanı Ulutekin’den çağrı: “Tıp ve diş fakültelerinin sayısını değil, niteliğini artırmaya yönelik politikalar geliştirin”

KTDTO Başkanı Dr. Dt. Turhan Ulutekin, KTTB’nin 68 yıllık onurlu geçmişinin hekimlere sadece mesleki sorumluluklarını değil toplumsal görevlerini de hatırlattığını söyledi.

Sağlık sistemini ve hekimlik mesleğini tehdit eden önemli sorunlarla karşı karşıya olduklarını ifade eden Ulutekin, ülkede her geçen gün artan tıp ve diş hekimliği fakültelerinin yeterli denetimden yoksun olduğunu kaydetti.

Ulutekin, eğitimin kalitesinin ciddi şekilde düşürüldüğünü, bunun hekimlik mesleğinin değerini de zedelediğini söyleyerek, “Denetimsiz şekilde açılan fakülteler, kısa vadede başarı gibi görülse de uzun vadede ülkemizin sağlık sistemine ve toplumsal sağlığa ağır darbe vuracak” dedi.

Turhan Ulutekin, “Tıp ve diş fakültelerinin sayısını değil, niteliğini artırmaya yönelik politikalar geliştirin ve gerekli denetim mekanizmalarını vakit kaybetmeden uygulamaya koyun” diyerek yetkilere de seslendi.

-Çelik: “KTTB sağlıkta daha iyiye ulaşmada kilit rol oynuyor”

KTTO Genel Sekreteri Prof. Dr. Nilüfer Galip Çelik, KTTB’nin toplumun daha iyi sağlık hizmetine ulaşabilmesi için yol gösterici, hedef ve ivme belirleyici rolüne işaret ederek, bunun devam edeceğine inanç belirtti.

Çelik, “Sağlıkta daha iyiye ulaşmada kilit rol oynayan KTTB’nin hekimlik mesleğinin onuruna yaraşır şekilde icra edilmesinde meslektaşlarımızın yanında olacağından şüphemiz yoktur” dedi.

-Azap: “Sağlıkta çok sayıda sorun var ama bu sorunların çözümü sanıldığı kadar zor değil, yeter ki siyasi irade olsun”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin etkinliklerine katılmak üzere KKTC’ye gelen TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap da teknoloji sayesinde sağlıkta iyi gelişmeler olsa da sağlığı ve sağlıklılık halini tehdit eden ciddi sorunlar bulunduğunu söyledi. Azap, ekolojik problemlerin, gelir dağılımdaki dengesizliklerin ve pandemilerin sağlık üzerindeki olumsuz etkisine işaret ederek “Sağlığı tehdit eden sorunlardan biri de yönetenlerin sağlık alanındaki duyarsızlığıdır” dedi.

Bu istikrasız ortamda meslek örgütlerinin birikimlerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini de ifade eden Alpay Azap, “Sağlıkta çok sayıda sorun var ama bu sorunların çözümü sanıldığı kadar zor değil. Bizlerin yıllardır yaptığı uyarılar ve çalışmalar var. Bunların dikkate alınmasıyla halkın eşit, ücretsiz, ulaşılabilir ve nitelikli bir sağlık hizmeti alması zor değildir. Yeter ki siyasi irade olsun” diye konuştu.

-Dalkan: “Yeni dönemde, yalnızca taleplerde bulunan değil, daha aktif ve dinamik şekilde çalışan bir birlik olmayı hedefliyoruz”

KTTB Başkanı Prof. Dr. Ceyhun Dalkan, Tabipler Birliği’nin 68 yıldır toplum sağlığını korumak, daha adil, erişilebilir sağlık sistemi hedefleriyle çalıştığını kaydederek, “Yeni dönemde, yalnızca taleplerde bulunan değil, daha aktif ve dinamik şekilde çalışan bir birlik olmayı hedefliyoruz” dedi.

Sağlıkta iyileşmenin ancak tüm paydaşların birlikte hareket etmesiyle sağlanabileceğini kaydeden Dalkan, “Sağlıkta şeffaflık, erişilebilirlik ve eşitlik ilkeleriyle daha sağlıklı bir Kıbrıs için tüm paydaşlarla birlikte çalışmaya kararlıyız” ifadelerini kullandı.

Sağlık hizmetlerinin altyapısının, sağlık çalışanlarının ihtiyaçları ve gerçek nüfusa göre doğru organize edilmesi gerektiğini vurgulayan Dalkan, KTTB’nin sağlıktaki taleplerini hatırlattı.

-Genel Sağlık Sigortası konuşulacak

Öte yandan Ceyhun Dalkan, bugün saat 17.00’de KTTB’de TTB’nin desteğiyle Genel Sağlık Sigortası (GSS) konusunda bir seminer düzenleyeceklerini de belirterek, sağlıkta benzer seminer, toplantı ve eğitimlerin devam edeceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından KTTB Genel Sekreteri Dr. Sinem Şığıt İkiz, etkinlik programıyla ilgili detayları paylaştı.