Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen Türk Devletleri Dezenformasyonla Mücadele Forumu'nda "Ortak Gelecek İnşasında Türk Medyası" paneli yapıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Ankara'da düzenlenen forumda, Türk medyasının ortak gelecek inşasında üstlenebileceği sorumluluklar istişare edildi.

Türk Devletleri Dezenformasyonla Mücadele Forumu kapsamındaki "Ortak Gelecek İnşasında Türk Medyası" panelinin moderatörlüğünü İletişim Başkanlığı Uluslararası Medya Koordinatörü Dr. Gözde Kirişçioğlu yaptı.

Azerbaycan'daki APA Haber Ajansı Uluslararası İlişkiler ve Analiz Departmanı Başkanı Faig Mahmudov, Kazakistan TV Kanalı Direktörü Bolat Mursalim, Kırgızistan'daki MediaHub Editörlük Ofisi muhabiri Akzhol Islamova, Özbekistan Aloqabank Başkanı Devlet Dili, Manevi ve Eğitim İşleri Danışmanı Khamza Djumaev, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Tüzünkan ve Azerbaycan'daki Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Cavid Veliyev, panele konuşmacı olarak katıldı.

Faig Mahmudov, Türk dünyasında siyasi, ekonomik ve kültürel entegrasyon geliştiğini belirterek, Türkçe konuşan medyanın sadece haber yapmakla değil, kültürel hafızayı muhafaza etmek ve geleceğe aktarmakla da görevli olduğunu söyledi.

Bolat Mursalim, Türk Devletleri Dezenformasyonla Mücadele Forumu gibi platformların medya temsilcileri arasındaki güveni artırdığını ve yeni fikirlere alan sağladığını kaydederek, Kazakistan TV olarak ortak projelere dahil olmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Islamova da Türk devletlerinde dil ve kültür yakınlığı sağlayan medyanın özel öneme sahip olduğunun altını çizerek, ulusal kimliğinin korunmasında da medyanın en önemli görev üstlendiğine değindi.

Djumaev de Türk devletlerinin ortak medya platformuna ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, Türk devletlerinin ortak hareket etmesine karşı duranlarla beraber mücadele edilebileceğini kaydederek, "Birleşirsek kimse bizleri kıramaz." dedi.

YDÜ Rektör Yardımcısı Tüzünkan Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) medya yapılanmasında inşacı bir yaklaşımdan bahsederek, teşkilat bünyesinde "biz" duygusunun oluşturulmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Medyanın, üretilen stratejik anlatıları tüm dünyaya küresel ölçüde yayan önemli bir araç olduğunu söyleyen Tüzünkan, TDT'nin medya yapılanmasının yatay bir genişleme alanı sunduğunu aktardı.

Tüzünkan, TDT medyasının Türk dünyasında ortak kimliği güçlendiren, dezenformasyona karşı dayanıklılık sağlayan ve uluslararası görünürlüğü artıran bir politika aracı olduğu değerlendirmesinde bulunarak, uluslararası kamuoyunu etkilemenin önem arz ettiğini belirtti.

Panelin son konuşmacısı olan Veliyev de, Türk devletleri arasındaki dayanışmanın dördüncü aşamaya geçerek, teşkilattan birliğe yöneldiğine dikkati çekti.

TDT'nin sadece kültürel ve dilsel değil, aynı zamanda artık stratejik bir teşkilat olduğunu vurgulayan Veliyev, TDT üyesi ülkelerin devlet başkanlarına ait açıklamaların bunu gösterdiğini kaydetti.