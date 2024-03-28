Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, ülkede son dönemde tanı almış tüberküloz (TB) vakalarında artış olduğunu belirterek, tarama testlerinde bilimsel yol olan PPD’ye geçilmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, “Bir halk sağlığı sorununa dönüşmeden öğrenci ve çalışma izinlerinde verem için PPD’ye, bilimsel yola ivedi dönülmelidir” denildi.

Birlik açıklamasında vakaların Kıbrıslı Türk olmadığına dikkat çekilerek, 2021’de 29, 2022’de 33 ve 2023’de 61, 2024’de de 12 vakanın tanı aldığı belirtildi.

“Vakaların Kıbrıslı Türk olmaması da dikkat çekicidir” denilen açıklamada, 2023’ün ikinci yarısında çalışma, oturma ve öğrenci izinleri için PPD yerine CRP’ye geçilmesi sonrası vaka sayılarında ciddi bir düşüş yaşanmasının “gerçekçi olmadığı” savunuldu.

Tüm gelişmiş ülke kılavuzlarının verem taraması için PPD’yi önerdiği vurgulanan açıklamada, “CRP ile ilgili bilimsel yayınlar Afrika ülkelerine, PPD erişimi olmayan ülkelere aittir. CRP genel bir inflamasyon göstergesi olup TB için spesifik bir test değildir. TB taramasında PPD testinin tercih edilmemesi ve yerine genel inflamasyonu gösteren CRP’nin tercih edilmesi kabul edilebilir değildir” ifadelerine yer verildi.

-Toplum sağlığını risk altında bırakıyor… ”

Tarama amaçlı CRP’nin kullanıldığı bu yöntemde, CRP’si yüksek gelen kişilere akciğer grafisi çekildiği fakat bu uygulamada ciddi aksaklıklar bulunduğunu belirtilen açıklamada, “Akciğer grafilerinin çekilmesinde 2-3 aylık gecikmeler yaşanabilmektedir. Bu durumlarda tanıda yaşanan gecikmeler toplum sağlığını risk altında bırakmaktadır.” denildi.

-“ PPD testi verem taraması için şarttır”

“PPD testi verem taraması için şarttır” denilen açıklamada, PPD testinin uygulanabilirliğinin yöneticiler tarafından sağlanması, tedarik için gerekli girişimlerin sonuçlandırılmasının mümkün olduğu ifade edildi.

Bunun ülkedeki TB tarama hizmetlerini daha gerçekçi, bilimsel ve kabul edilebilir noktaya getireceği vurgulanan açıklamada, “Bir halk sağlığı sorununa dönüşmeden öğrenci ve çalışma izinlerinde verem için PPD’ye, bilimsel yola ivedi dönülmelidir” denildi.