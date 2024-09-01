ıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajda, “Savaşsız, barış içinde bir dünya umudu ile 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun.” ifadeleri kullanıldı.

KTTB Genel Sekreteri Ceyhun Dalkan tarafından yayımlanan mesajda, Dünya Barış Günü’nün insanların barış içinde yaşama arzusunun tüm dünyada yankı bulduğu anlamlı bir gün olduğu, ancak dünyanın pek çok yerinde bitmek bilmeyen savaşlar nedeni ile barışın uzak görüldüğü kaydedildi.

Son 1 yılda Filistin halkının; işgalin, şiddetin ve soykırımın en ağır bedelini ödediği belirtilen mesajda, savaşın ve çatışmaların etkisi altında sağlık hizmetlerine erişimin imkansız olduğu, bozulan sağlık alt yapısı ve hijyen, temiz su gibi koşulların eksikliği sonucunda hastalıkların yayıldığı, polio (çocuk felci) gibi ciddi halk sağlığı sorunların ortaya çıktığı ifade edildi.

“Barış, sadece çatışmaların sona ermesi değil, aynı zamanda insan onurunun, adaletin ve eşitliğin sağlanması demektir.” denilen mesajda, Filistin'de, Ukrayna’da savaşların olduğu dünyanın her noktasında kalıcı bir barışın sağlanmasının, ancak tüm tarafların haklarına saygı gösterilmesi, adil bir çözümün benimsenmesi ve uluslararası hukukun gereklerinin yerine getirilmesiyle mümkün olduğu vurgulandı.

Mesajla şunlar kaydedildi:

“Barış, her bireyin temel hakkı olan sağlık hizmetlerine erişimin sağlanmasıyla anlam bulur ve bu da ancak savaşların sona ermesiyle gerçekleşebilir.

1 Eylül Dünya Barış Günü’nde, tüm dünyayı barış ve adalet için harekete geçmeye davet ediyoruz. Barışın hüküm sürdüğü bir dünya için, dünyanın her yerinde savaşların sona ermesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.

Tüm dünyada ve adamızda barış ve adaletin hâkim olduğu, insanların özgürce ve güven içinde yaşayabildiği bir gelecek dileğiyle.”