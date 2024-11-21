Gazimağusa Belediyesi ile Güney Kıbrıs'taki "Mağusa Belediyesi" iş birliğinde düzenlenen 2 bölgeli "Kıbrıs Uzlaşım Filmleri" gösterimleri dün akşam başladı.

Açılış töreniyle birlikte ilk film gösterimi Derinya’daki Mağusa Kültür Merkezi’nde yapıldı. "Sinemanın yeşil hattı aşıp temas ve karşılıklı anlayışın eseri" olarak “Umut ve Barış İnşasını Bir Adım Daha İleriye Taşıyoruz” temasıyla düzenlenen 2 bölgeli film gösterimi etkinliğinin açılışında Gazimağusa Belediyesi Başkanı Dr. Süleyman Uluçay ile Güney Kıbrıs'taki "Mağusa Belediyesi" Başkanı Dr. Simos Ioannou konuşma yaptı.

Kıbrıslı yönetmenlerin çektiği 5 barış temalı film Gazimağusa Bandabuliya’da, 5 film ise Derinya’daki Mağusa Kültür Merkezi’nde gösterilecek. Her gün 19.00'de başlayacak gösteriler ücretsiz olacak.

-Uluçay

Gazimağusa Belediyesi Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, konuşmasına, Frenaros bölgesinde meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden Martinou Martis, Irinaios Adamos and Nikolas Koutsos isimli gençlere Tanrıdan rahmet, yaslı ailelerine sabır ve güç dileğinde bulunarak başladı.

Farklılıkların, birlikte olmaya engel olmadığını belirten Uluçay, ihtiyaç duyulan şeyin anlayış ve karşılıklı saygı olduğuna vurgu yaptı.

Uluçay, ‘’Bu yalnızca vatanımız Kıbrıs için değil, tüm bölgenin refah ve huzuru için gereklidir. Kıbrıs, bölgenin iki büyük demokrasisi Yunanistan ve Türkiye arasında çatışmaya neden olan bir pozisyonda değil, iş birliği köprüsü olması gerekir. Bölgenin halkları olan Filistin halkı, Yahudi halkı, Arap halkı ve diğer halklar için bu iki büyük ülkenin iş birliği umut kaynağı olacaktır’’ ifadelerine yer verdi.

Ortak çalışmalar yürütmeye kararlılıkla devam edeceklerini belirten Uluçay, ‘’Mağusamızın bir, yurdumuzun bir olmasını istiyoruz’’ şeklinde konuştu. Gençlik yıllarından bu yana bunun için mücadele eden biri olarak bundan asla vazgeçmeyeceğini belirten Uluçay, ‘’Dr. Simos ile aramızdaki dostluk, iki belediyenin oluşturduğu ortak çalışma komitesinin dayanışması ve herkesin desteğiyle Mağusa’nın parçalara bölünen değil, geleceğin, bir olmanın örneği olsun istiyoruz’’ dedi.

-Ioannou

Güney Kıbrıs'taki "Mağusa" Belediyesi Başkanı Dr. Simos Ioannou da konuşmasına ‘’ortak bir vatanın yurttaşları, barış ve özgürlüğe susamış harika şehrin çocukları bir kez daha bir aradayız’’ ifadesiyle başladı.

Geçmişte halka zenginlik ve refah kazandıran Mağusa'nin gelecekte de ihtişam ve gelişme çağları vadeden bir şehir olduğunu vurgulayan Dr. Ioannou, ‘’Yeter ki şu gelecekte birlikte ilerleyelim, yeter ki jeostratejik çıkarların, rekabetin, yabancı orduların, şüphenin, nefretin önümüze koyduğu günlük engellerden, kendilerine sağladığı şanstan memnun olanların koyduğu engellerden daha güçlü görünelim’’ ifadelerini kullandı.

Uluçay’a ‘’Biliyorum Mağusa’nın çocuklarını orada tutmayı hayal ediyorsun. Buranın onlara yeni ufuklar açması için, barış için nasıl çalıştığınızı da biliyorum’’ seslenişinde bulunan Dr. Ioannou, Mağusalılar’ın evlerinden uzaklara defnedilmelerinden yorulduklarını kaydetti.

Dr. Ioannou, bu film festivali aracılığıyla ortak acılarını paylaşmayı amaçladıklarını belirterek, "Yeniden birleşmiş bir vatanda herkes için özgür ve barış dolu bir Mağusa’da ortak bir gelecek arzumuzu paylaşmak için buradayız. Mağusa’dan tüm Kıbrıs’a böylelikle bir umut ateşi parlayacak’’ dedi.

-Chrysanthou

Kıbrıslı Yönetmen Panicos Chrysanthou da konuşmasında, Derviş Zaim ile yönetmenliklerini birlikte yaptıkları "Paralele Yolculuklar" filminin hikayesini anlattı. Acıtsa da yaraların dokunularak iyileştirildiğini belirten Chrysanthou ‘’Umarım bu filmlerle yaralarımıza dokunarak iyileşiriz’’ temennisinde bulundu.

Açılış töreni konuşmalarının ardından Dr. Simos Ioannou, Gazimağusa Belediyesi Başkanı Dr. Süleyman Uluçay ile yönetmen Panicos Chrysanthou’ya çiçek; Uluçay da Ioannou ve Chrysanthou’ya barışın simgesi zeytin fidesi takdim etti.

-Program

Kıbrıs Uzlaşım Filmleri gösterim programı şöyle:

“Gazimağusa'da bugün 'Çamur' (Dervis Zaim); pazar günü Gazimağusa'da 'Duvarımız' (Panicos Chrysanthou); pazartesi Derinya'da 'Süt Babam' (Cemal Yıldırım); çarşamba günü Gazimağusa'da "Yeşil Hat Hikayesi" (Panicos Chrysanthou); perşembe günü Derinya'd 'Mendil' (Chrystalla Avgusti); 29 Kasım cuma günü Gazimağusa'da 'Akama' (Panicos Chrysanthou); 1 Aralık Pazar günü Gazimağusa'da 'Çiçekler ve Kurşunlar' (Panicos Chrysanthou ve Niyazi Kizilyurek); 2 Aralık Pazartesi Derinya'da 'Hendrix’i Ararken' (Marios Piperides); 4 Aralık Çarşamba günü Derinya'de 'Olivia' (Mine Balman) ve 'Sıkıntılı rüzgarlar' (Yiannis Ioannou)”