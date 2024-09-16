“KKTC’nin dünyaya açılan kapısı” olan Ercan Havalimanı’nın işletmecisi T&T Havalimanı İşletmeciliği, sanata ve sanatçıya verdiği önemi her ay iki sergisalonunda gerçekleştirdiği sergiler ile yolcuları adeta sanatyolculuğuna çıkarmaya devam ediyor.

T&T Havalimanı İşletmeciliğinin Eylül ayındaki fotoğrafsergisinin konukları Neslihan Taylan Tülbentçi ve Eren Aksoylu. Her iki fotoğraf sanatçısı Kıbrıs’ta yaşam sürenkuşlar ile kelebeklerden oluşan “Kıbrıs Yaban Hayatı” konulu ilk fotoğraf sergilerini Ercan Havalimanı’ndaaçmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyor.

Neslihan Taylan Tülbentçi ve Eren Aksoylu’nun “KıbrısYaban Hayatı” fotoğraf sergisi Ercan Havalimanı’ndagiden yolcu pasaport sonrasında yolcuların beğenisinesunuldu. Fotoğraflar arasında Kıbrıs’ta ilk kezgörüntülenen bir kelebek de yer alıyor.

İlk fotoğraf makinesini 2014’de aldı

İlk fotoğraf makinesini 2014 yılında aldıktan sonra öncesokakları fotoğraf çekmeye başlayan ardından doğaya olanilgisinden dolayı 2018 yılında macro ve kuşfotoğrafçılığına yönelen Neslihan Taylan Tülbentçi, ülkemizde ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde çekimleryaptı.

2018 yılında GİFD0ER üyeliğine katılarak derneğindüzenlediği etkinliklerde yer alan Tülbentçi, 2021 yılındadüzenlenen XXX. KKTC Devlet Fotoğraf Yarışması’nda“Doğa Kategorisi”nde başarı ödülüne layık görüldü. Evlive bir çocuk annesi olan Neslihan Taylan Tülbentçibankacılık sektöründe çalışıyor.

“Beyaz Öncü” isimli kelebeğin ilk kaydını yaptı

Eren Aksoylu ise küçük yaşlardan itibaren ilgisini çekenher kareyi edindiği küçük fotoğraf makinesi ilefotoğraflamaktan keyif alarak doğaya olan merakınıfotoğraf sanatının birleşmesi ile 1999 yılında sahip olduğuprofesyonel fotoğraf makinesi ile ülkemizde doğa ve yabanhayatına ilişkin fotoğraflar çekmeye başladı.

Hobi olarak başladığı fotoğrafçılık merakına ülkesi ilesınırlı kalmayan Aksoylu, Türkiye’de de gittiği birçokbölgede yaban hayatına ilişkin fotoğrafları çekerek arşivineekledi. Sanatçı, fotoğraflarında kuş ve kelebek türleriüzerine yoğunlaşarak çok geniş bir arşive sahip oldu.KKTC’de, 13 Haziran 2023 tarihinde, Beyaz Öncü(Brown-veined White/Belenois aurota) isimli kelebeğin ilk kaydını, 15 Temmuz 2023 tarihinde ise Hipolimnas(Danaid Eggfly/Hypolimnas misippus) isimli kelebeğin ise1936 yılından sonra ülkemizde ilk kaydını yapmıştır.

Polislik mesleği gibi fotoğrafçılık sanatına aşık olanAksoylu evli ve bir kız babasıdır.