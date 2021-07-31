Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 45’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 63’üncü ve Kıbrıs’ın Osmanlı Devleti tarafından fethinin 450’nci yıl dönümü münasebetiyle 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlama etkinlikleri düzenleniyor.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamda KKTC genelindeki tüm şehitlikler halkın ziyaretlerine açık olacak.

MUKAVEMET YOL KOŞUSU

Yarın saat 07.00’de, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı- Boğazköy’de başlayacak 16 kilometrelik mukavemet yol koşusu Atatürk Kültür Merkezi önünde tamamlanacak. Dereceye giren sporculara ödülleri Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 10.15’te verilecek.

ATATÜRK ANITLARINA ÇELENK KONULACAK

Kutlama etkinlikleri kapsamında yarın saat 09.30’da Lefkoşa ve bütün ilçe merkezlerindeki Atatürk anıtlarında çelenk sunulacak. Bu çerçevede, saat 10.00’da Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda, saat 12.00’de Cumhuriyet Parkı Anıtı’nda çelenk sunma törenleri icra edilecek.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Boğazköy’de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı karargâh bahçesinde ise saat 19.30’da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıl dönümü resepsiyonu düzenlenecek.

SANER

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner, 1 Ağustos’un, Kıbrıs’taki Türk varlığı, güvenliği ve egemenliği açısından büyük önem taşıyan bir tarih olduğunu vurguladı.

UBP Genel Başkanı, Başbakan Saner, Kıbrıs’ın Türkler tarafından fethinin 450’nci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) kuruluşunun 63’üncü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluşunun 45’inci yıldönümleri dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Saner, mesajında şunları kaydetti:

“1 Ağustos Kıbrıs’taki Türk varlığı, güvenliği ve egemenliği açısından büyük önem taşıyan bir tarihtir.

1 Ağustos 1571’de Kıbrıs’ın Türkler tarafından fethi ile o zaman da kaynayan bir kazan halinde olan Ortadoğu’da Haçlı seferleri durdu, Osmanlı İmparatorluğu ve İslam Dünyası yüzyıllar sürecek olan rahat bir nefes alma fırsatını buldu.

Kıbrıs’ın fethi ile Ada’da Türk varlığı başladı ve yüzyıllar boyunca bu topraklarda karşılıklı anlayış, adalet hüküm sürdü, Ortodoks Rumlar hiç yaşamadıkları gelişmeleri yaşadı.

Kıbrıs’ın 1878’de Osmanlı elinden çıkarak İngilizler’in yönetimine geçmesi İngilizlerin Ortadoğu’ya hakim, stratejik bir Ada’nın ele geçirilmesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun geriletilmesi, Rusların sıcak sulara inişinin engellenmesi hedeflerinin bir sonucudur.

Kıbrıs Türk Halkı 1878’den itibaren zor günler yaşamaya başladı ancak hiç bir zaman benliğini, özgürlük istencini yitirmedi, Rumlar’ın Ada’nın Yunan hegemonyasına sokulması çabaları karşısında boy eğmedi.

Rumların 1931 isyanındaki ana gayeleri, 1950 halkoylamasını yaparken akıllarındaki hedef Ada’nın Yunanistan’a bağlanması idi. Yunanistan 1954’te Kıbrıs halkının self determinasyon hakkı için Birleşmiş Milletler’e başvururken çeşitli nedenlerle Ada nüfusunun büyük çoğunluğunu ele geçiren Rumlar’ın oyları ile Ada’yı kendisine bağlamayı amaçlıyordu.

1955 yılında ise Ada’da Yunanistan’ın dürtüsü ‘Kıbrıslıların Milli Mücadele Örgütü’ anlamına gelen EOKA terör örgütünü kurdular. Bu gelişme karşısında hareketsiz kalması halinde Girit’teki Türklerin yaşandığı gibi toprağından, canından benliğinden olacağını iyi bilen Kıbrıs Türkleri ise 1 Ağustos 1958’de direniş için ‘Türk Mukavemet Teşkilatı’nı ‘vücuda getirdi.”



Başbakan Saner, Anavatan Türkiye ile birlikte verilen mücadele sonucu, Kıbrıs Türk Halkının 1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti’nin Kıbrıs Rum Halkı ile siyasi eşitliğe sahip kurucu ortağı olduğunu kaydetti.Ancak Rumlar’ın hedefinin değişmediğini, hala adayı Yunanistan’a bağlama ülküsünden ayrılmadıkları için kurulan ortaklık devletinin 21 Aralık 1963’teki silahlı Rum saldırıları ile yıkıldığını ifade eden Saner, şöyle devam etti:“Çok acılar çektik, toplu mezarlara gömüldük, 103 köyümüzü terk etmek zorunda kaldık, göçmen olduk , adadan silinmeye yüz tuttuk ama Anavatan Türkiye’nin de desteği ile Enosis’e geçit vermedik.1968-1974 yılları arasındaki toplumlar arası görüşmelerde bozulan ortaklığın yeniden kurulması için yapıcı rol oynadık ancak Rumlar’ın aklında-fikrinde Enosis olmaya devam etti.15 Temmuz 1974’teki Rum-Yunan darbesi pervasızca atılmış kesin hedefi Enosis olan bir adımdı.20 Temmuz 1974’te başlayan Kıbrıs Türk Barış Harekatı bizi, yok olmaktan, Yunan egemenliğinden, toplu mezarlardan kurtardı, üzerinde Devlet kurduğumuz, özgürce, güven içinde yaşadığımız bir toprak parçasına kavuşmamızı sağladı.“BİZİM TARİHİMİZDE UTANACAĞIMIZ BİR SAYFA YOKTUR”Tarihi gerçekler bunlardır. Bu topraklarda özgür yaşamak isteyen her Kıbrıs Türkü bu gerçekleri bilmeli, anlatmalı, gelecek nesilllere aktarmalıdır.Bizim tarihimizde utanacağımız bir sayfa yoktur. Biz esir alınmak, yok edilmek istenmemiz karşısında direndik ve başardık.”Başbakan Saner, 1 Ağustos 1976’da Türk Mukavemet Teşkilatı’nın görevini başarı ile tamamlayarak tarihteki yerini almasından sonra yasa ile barışı sürdürmek, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü ve güvenliğini sağlamak için Güvelik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kurulduğunu kaydetti.“Bizler için anlamı büyük olan üç mutlu olayın yıldönümlerinde bir kez daha Rum komşularımıza egemenlik ve iki devlet temelinde bir uzlaşmaya varma, dostluk ve barış çağrımızı yinelerken, Kıbrıs Türk halkının asla 1974 öncesi karanlık günlere dönülmesine izin vermeyeceğinin altını çizmek istiyorum” diyen Saner sözlerini şöyle sürdürdü:“Kıbrıs Yunan değildir. Kimse bizim Helen Devleti’ne dönüşen Kıbrıs Cumhuriyeti şemsiyesi altına sokma oyununa boyun eğmemizi beklemesin. Biz, Anavatan Türkiye ile birlikte güvenli, aydınlık, yaşam kalitemizin daha da yükseleceği bir geleceğe yürüyeceğiz. Bunun için gereken vizyona ve kararlılığa sahibiz.”Ersan Saner, bu duygu ve düşüncelerle dünden bugüne bu topraklardaki Türk varlığı, özgürlüğü, güvenliği için mücadele ederken canlarını kaybeden tüm şahitleri rahmet, gazileri şükranla andı ve halkın 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutladı.

OĞUZ

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, 1 Ağustos’un Kıbrıs’taki Türk varlığı açısından büyük önem taşıyan güçlü bir tarih olduğunu belirtti.

Dursun Oğuz ‘1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’ dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oğuz, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“1 Ağustos Kıbrıs’taki Türk varlığı açısından büyük önem taşıyan güçlü bir tarih.

Kıbrıs’ın fethinin 450’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 63’üncü ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 45’inci kuruluş yıldönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz.

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı, Kıbrıs Türk Halkı’nın adadaki varlığı için vermiş olduğu çetin mücadelenin önemli bir dönüm noktasını temsil etmektedir.

Kıbrıs Türk halkı uzun yıllar her türlü baskıya, haksızlığa, zulme ve acılara karşı mücadele ederek direnmiş, toplumsal birliktelikle varlığını korumayı başarmış, varoluş mücadelesi sonucunda özgürce yaşadığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletine sahip olmuştur. Halkımız, bugün adada güven ve huzur içinde yaşamaktadır.

Tüm halkımızın ‘1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutlar, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anar, gazilerimize en derin sevgi ve saygılarımı sunarım.”

ÇAVUŞOĞLU

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Çavuşoğlu mesajında, “Ada’nın 1871 yılında İngiliz sömürge yönetimine girmesinden itibaren Kıbrıs Türk halkı zorlu günlere adım atmış ancak kimliğini ve benliğini unutmayarak, Anavatan Türkiye ile bağlarını kopartmadan yaşam mücadelesini sürdürmüştür. Dedelerimiz, babalarımız, ninelerimiz, annelerimiz Türk’üm demenin yasak olduğu dönemde, Atatürk sevgisi ile ulusal kimliğini benimsemiş ve sömürge idaresinin baskılarına boyun eğmemiştir. Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) kuruluşu ile Kıbrıslı Türkleri top yekun yok etmek isteyen güçlere karşı, en zor şartlarda birlik ve beraberlik içinde örgütlü mücadele başlatılmıştır” dedi.

1 Ağustos’un KKTC'nin düzenli ordusunun kurulduğu tarih olması bakımından da önem taşıdığını ifade eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“Halkımız büyük bedeller ödeyip, onurlu bir mücadele sergileyerek bugün sahip olduğu kendi egemen devlet çatısı altında geçmişinden gurur duyarak, geleceğe güvenle bakmakta, adada huzur içinde yaşamaktadır. Halkımızın bugünlere gelmesini sağlayan, varoluş mücadelesinde hayatlarını kaybeden şehitleri rahmetle, gazileri minnet ve saygı ile anarım. Ayrıca desteğiyle her daim Kıbrıs Türk halkının yanında olan Anavatan Türkiye’ye, tüm TSK ve GKK mensuplarına da teşekkürlerimi sunarım.”

ATAOĞLU

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Atağlu, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Ataoğlu yayımladığı mesajda şunları söyledi:

“Rumların huzursuzluk ve karışıklıklarına rağmen mücadeleler veren Kıbrıs Türk halkı sonunda istediği özgür, güvenli ve mutlu bir yaşam mücadelesini kazanmıştır.

Kıbrıs Türkünü yok etme hayaliyle yanıp tutuşan Rumların hayalleri gerçekleşmemişse halkımız ve onların kurduğu TMT teşkilatı sayesindedir. Geçmişte yaşanan tüm zorluklara rağmen verilen bu onurlu mücadeleyi daha güçlendirmek ve yaşatmak için toplumsal birlik ve beraberliğimizi hiç kaybetmeden çalışmaya devam etmeliyiz”.

Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2021, 12:35