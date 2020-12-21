1 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası mesajları

ÜSTEL

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel, varoluş mücadelesinde Kıbrıs Türkü'nün, yıllar boyu maruz kaldığı acı ve işkencelere rağmen umut ve azmini hiçbir zaman kaybetmeden başını dik tutmasını bildiğini, inanç ve güvenle arkasına bakmadan ilerlemeyi başardığını dile getirdi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel, 21 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

“Kıbrıs tarihine Kanlı Noel olarak geçen 21 Aralık 1963 tarihinde Kıbrıs Türk halkına eşi benzeri görülmemiş bir vahşet ve şiddet yöneltildi” diyen Üstel, saldırılara dur demek, Kıbrıs Türk halkını hak ettiği özgür ve bağımsız yaşama kavuşturmak için kahraman Mücahit ve Mehmetçiklerin canlarını feda ederek, şehadet mertebesine ulaştıklarını vurguladı.

Ünal Üstel şöyle devam etti;

“Bağımsızlık ve özgürlük yolunda geçmişte tüm dünyaya göstermiş olduğumuz bu kararlılıktan güç alarak bugün de mücadelemize devam etmekteyiz. Anavatanımızdan aldığımız güçle, dün olduğu gibi bugün de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini sabırla ve kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı günde mücadelemizin kahramanları olan aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, manevi huzurlarında saygıyla eğiliyoruz. Ruhları şad olsun."

EVREN

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Kıbrıs Türk’ünün haklı davasını duyurmak gayretiyle Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın desteğiyle kurulan Türk Ajansı Kıbrıs’ın, bugün çağdaş habercilik anlayışı, kamu sorumluluğu ilkeleri ve tarafsız yayınlarıyla her kesimin takdirini kazanmış çok önemli bir kurum olduğunu vurguladı.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Türk Ajansı Kıbrıs’ın 47. Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, çok zor koşullarda iki daktilo, bir bisiklet, bir teksir makinesi ve sınırlı miktarda kağıtla ilk yayınlarına 21 Aralık 1973 yılında başlayan TAK’ın, o günün olağanüstü koşullarında Kıbrıs Türk’ünün haklı davasını duyurmak, kamuoyunu bilgilendirmek ve dünya basınını takip etmek önceliğiyle çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Evren mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün 47. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız TAK’ın Kıbrıs Türk Basın camiası için güvenilir, tarafsız bir okul olma misyonunun yanı sıra Kıbrıs Türk’ünün haklı davasını dış dünya duyurulması, kamuoyunun doğru bilgilendirmesindeki köprü görevi devam etmektedir. TAK’ın kuruluşundan bugünlere gelmesinde büyük emekler ortaya koyan, özveri ile çalışan kıymetli personeline çalışmalarında başarılar diler, bu vesileyle de Kıbrıs Türk’ünün haklı davasında çok önemli bir yere sahip olan Türk Ajansı Kıbrıs’ın 47. Kuruluş Yıldönümünü canı gönülden kutlarım”

KAMU SEN

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan, 21- 25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımlayarak, Kıbrıs Türk halkının bugün sahip olduklarını şehitlere borçlu olduğunu kaydetti.

Atan, yazılı mesajında, “Tarihe Kanlı Noel olarak geçen korkunç̧ katliamlar dizisinin üzerinden 57 yıl geçmesine rağmen acılar dinmedi ve kalplerdeki izleri silinmedi” ifadesini kullandı.

Metin Atan Kıbrıs Türk halkının adada var olmak, yarınlarını güvence altına almak, gelecek nesillere özgürce yasayabilecekleri bir vatan bırakmak için verdiği varoluş̧ mücadelesinde kahraman mücahitlerin yanı sıra çok sayıda sivilin de şehit olduğunu belirtti. Atan “Kıbrıs Türk Halkı bu gün sahip olduklarımızı aziz şehitlerine borçludur” ifadelerini kullandı.

Atan , “Barış̧ ve huzura giden yolda varılacak onurlu ve sürdürülebilir bir çözüm de şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri varoluş mücadelesinin nihai noktası olacaktır. Bu yüzdendir ki, bizlere bırakılan mirası en iyi şekilde savunarak ve anlatarak şehitlerimizi onurlandırabiliriz” dedi.

KIBRIS TÜRK KÜLTÜR DERNEĞİ

Kıbrıs Türk Kültür Derneği, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası mesajında, Kıbrıslı Rumların ENOSİS hedefinden vazgeçmediğini belirtti.

Dernekten yayımlanan mesajda, 21 Aralık 1963’te Kıbrıs Türklerine başlatılan saldırılar soykırım olarak nitelendirilerek, “Rumların Türklere karşı neler yapabileceklerinin bilinciyle bağımsız ve tam güvenlik içinde özgür yaşamanın değerini yeniden anlamlandırarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yaşatma kararlılığımızı teyit ediyoruz” denildi.

“Rum-Yunan ikilisi dün olduğu gibi bugün de ENOSİS’i gerçekleştirebilmek için düşman gördükleri Türk halkını imha etmek gereğine inanmaktadır. Bu gerçeği Rum-Yunan liderlerinin açıklamaları tartışmasız ortaya koymaktadır” ifadeleri kullanılan mesajda, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelerde, Türkiye’ye karşı yaptırım uygulaması için yürütülen çalışmaların Türklere karşı gerçek niyeti ortaya koyduğu belirtildi.

Federasyon temelinde bir anlaşmayı isteyenlere atıfta bulunulan mesajda, “Rumların Türk halkıyla birlikte yaşamaya ancak üç yıl dayanabildiklerini ve Kıbrıs Türk halkıyla hiçbir şeyi paylaşmak istemedikleri gerçeğini, yaşadığımız soykırım vahşetini unutmamalıdırlar” denildi.

Egemenlik, bağımsızlık ve özgürlüğün hiçbir şeyle değiştirilemeyeceği kaydedilen mesajda, “Bu gerçeği Kıbrıs Türk halkı tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan 21 Aralık 1963 soykırımını, Rum vahşetini var oluş mücadelesi yıllarında yaşayarak görmüştür” ifadeleri yer aldı.

Mesajda ayrıca Kıbrıs’ta bir antlaşmanın ancak iki eşit egemen bağımsız devlet ve garanti sisteminin korunması temelinde olabileceği gerçeğinin bütün taraflarca kabul edilmesi gerektiği kaydedildi.

MEMUR SEN

Memur-Sen, bu günlere gelinmesinde canlarını feda etmiş şehitleri rahmet, gazileri minnet ve şükranla andı.

Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga yaptığı yazılı açıklamada, 21 Aralık 1963’ün, Akritas Soykırım Planı’nın, Rum-Yunan tarafından, Kıbrıs Türk halkına karşı uygulamaya konduğu tarih olduğunu belirterek, Kıbrıs Türk halkının bu saldırılara karşı, büyük bir direnç gösterdiğini,1974 Mutlu Barış Harekatı’na kadar 11 yıl boyunca, bir varoluş mücadelesi sürdürdüğünü hatırlattı.

“21-25 Aralık, KKTC Mücadele ve Şehitler Haftası olarak andığımız bu günlerde geçmişi unutmadık, unutmayacak ve asla unutturmayacağız” diyen Manga, Kıbrıs Türk Halkı’nın,1950’li yıllarda Cemaat olarak başladığı varoluş mücadelesinde,1960’lı yıllarda toplum düzeyine,1974 sonrası egemen varlığını tescil etmiş, KKTC Devleti’ne sahip bir halk noktasına ulaştığını vurguladı.

Manga, yeni nesillere bir daha asla geçmişin acılarını yaşatmamakta kesin kararlı olduklarını, bunun için de, egemen varlığın simgesi KKTC Devleti’ne sahip çıkmak, yüceltmek ve tanıtmak hedefinde olduklarını söyledi.

Garantör Türkiye ile birlikte, güç ve gönül birliği içerisinde yürüyerek, daha güzel günlere ulaşacaklarından emin olduklarını belirten Manga, Rum-Yunan tarafını, üniter bir yapı, sözde Federal çözüm adı altında, Kıbrıs Türk halkını azınlık yapma hayalinden vazgeçmeye çağırdı.

Manga, “tek çözüm, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünde, KKTC Devleti’nin egemen varlığı temelinde, ya konfederal bir çözüm ya da iki halka dayalı, iki egemen komşu temelinde iki egemen Devletli çözümdür” dedi.

Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2020, 12:45