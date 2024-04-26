Çatalköy’de iş yaptığı sırada yüksekten beton zemine düşen Abdulmecit Andiç yaralandı.

Polis Pasın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, dün saat 15.00’de Çatalköy'de faaliyet gösteren bir marketin depo kısmında, iskele üzerinde kaynak işi yaptığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu 1.5 metre yükseklikten beton zemine düşen Abdulmecit Andiç (E-52)’nin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, Andiç’in kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde sağ bacağında kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.