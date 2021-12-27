1 haftada 64 kaza

KKTC’de son bir haftada meydana gelen 64 trafik kazasında 21 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 20-26 Aralık tarihleri arasındaki trafik kazalarından 21’i süratli araç kullanmak, 17’si dikkatsiz sürüş, 11’i kavşakta durmamak, 7’si yakın takip ve 8’i diğer etkenler nedeniyle yaşandı; kazalar sonucu toplam 997 bin TL'lik hasar meydana geldi.

Kazaların 20’si Lefkoşa, 18’i Gazimağusa, 18’i Girne, 5’i Güzelyurt ve 3’ü İskele’de yaşandı.



KONTROLLERDE 651 SÜRÜCÜ HAKKINDA İLERİ İŞLEME GİDİLDİÖte yandan 20 -26 Aralık tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, 7 bin 699 araç sürücüsü kontrol edildi, 898 sürücü hakkında ileri işleme gidildi.Suçların dağılımı şöyle açıklandı:“Sürat:188, tehlikeli sürüş:10, dikkatsiz sürüş: 33, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak: 75, sürüş ehliyetsiz araç kullanmak:16, alkollü araç kullanmak: 49, seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak: 158, emniyet kemersiz araç kullanmak: 68, trafik levha ve işaretlerine uymamak: 48, trafik ışıklarına uymamak: 1, muayenesiz araç kullanmak: 24, sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak: 42, ‘a’ yol kullanma izinsiz araç kullanmak: 6, ‘b’ özel işletme izinsiz araç kullanmak: 3, tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak: 3, diğer: 174.”