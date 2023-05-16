LGBTİ+ görünürlüğünü artırmak, LGBTİ+ hak ihlallerine ve ayrımcılığa karşı ses yükseltmek için dünyada kutlanan 17 Mayıs Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü kapsamında, Lefkoşa’da da "Onur Yürüyüşü" düzenlenecek.

17 Mayıs Onur Yürüyüşü Organizasyon Komitesi tarafından, "Birlikte Özgürüz" temalı etkinliklerden biri olarak düzenlenen yürüyüş yarın saat 18.00'de Dereboyu’nda, Suitex önünde başlayarak Cumhuriyet Meclis önünde tamamlanacak. Meclis önünde saat 18.45’te basın açıklaması yapılacak.

Kuir Kıbrıs Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Dünya Sağlık Örgütü’nün, eşcinselliği, Hastalıkların Uluslararası Sınıflaması (ICD) akıl hastalıkları listesinden çıkardığı 17 Mayıs 1990’ın yıl dönümü olan kutlanan “17 Mayıs Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü” için etkinlik organize eden komite bileşenleri şöyle:

“Kuir Kıbrıs Derneği, Mülteci Hakları Derneği, Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği, CTP Kadın Örgütü, CTP Gençlik Örgütü, SOS Çocuk Köyü, Sol Hareket, Sol Gençlik, Accept LGBTI Cyprus, TDP-TKP Gençlik Örgütü, Bağımsızlık Yolu, Kadın Eğitim Kolektifi, Basın Sen, Pozitif Düşün İnisiyatifi, Baraka Kültür Merkezi Derneği, İnsan Hakları Platformu, Halkın Partisi - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi, Lefkoşa Gençlik Derneği, Mağusa Gençlik Birliği, Girne Gençlik Derneği, Queer Collective Cy, Kıbrıs Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği (KT-PDR), Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği, Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Doğu Akdeniz Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Merkezi, UKÜ PDAREM, ODTÜ Psikoloji Topluluğu.”