17 yaşında ehliyetsiz sürücü yayaya çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı!

Bu akşam saat 18:30 sıralarında, Lefkosa'da Sht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde, ND 398 plakalı salon aracı soldan birinci șerit içerisinde sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın güney istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde kullanan Aybüke Ergün (K-17), seyrettiği yol üzerinde Nicosia Betting önlerine geldiğinde, o esnada seyir istikametine göre sağdan sola doğru yaya geçidi üzerinde yolu yaya olarak geçmeye çalışan Ezgi Kaniz'e (K-22) çarptı.
Yürütülen soruşturma kapsamında, ND 398 plakalı araç sürücüsü Aybüke Ergün ile söz konusu kazayı kendisinin yaptığı yönünde polise yalan beyanda bulunan S.E.(K-56) tutuklandı
Kaza sonucu yaralanan yaya kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2022, 22:37