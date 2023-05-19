19 Mayıs'ta 104. Yıl Korteji düzenledi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başkent Lefkoşa'da "104. Yıl Korteji" düzenlendi.

Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı 19 Mayıs 1919'un 104. yıl dönümü KKTC'de de tören ve etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında hafta başında Atatürk Büstü önünde Gençlik Ateşi’nin yakılmasıyla başlayan etkinlikler, Lefkoşa’da bu akşamki “104. Yıl Korteji” ile tamamlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Basın Bürosunun haberine göre korteje, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ile bazı milletvekillerinin yanı sıra bakanlık bürokratları, bakanlık personeli, öğrenci ve öğretmenler, üniversiteler, Spor Dairesine bağlı federasyonlar, kulüpler, dernekler, sivil toplum örgütleri ve bayram coşkusuna ortak olan vatandaşlar katıldı.

Bando eşliğinde Atatürk Büstü önünden başlayan kortej, yürüyüşünü Osmanpaşa Caddesi ve Mehmet Akif Caddesi güzergahını takip ederek Dereboyu Avenue önünde tamamladı.

- GKK Bandosu konser verdi, halk dansları sunuldu

Kortejin Avenue önüne varmasının ardından, Güvenlik Kuvvetleri Bandosu konser verdi, Karadeniz Kültür Derneği Folklor Ekibi ve Gazimağusa Halk Dansları Derneği folklor ekibi gösteri sundu.

-Ahmet Elvan konseri

Gecenin sonunda ülkenin sevilen sanatçılarından Ahmet Evan sahne alarak gençlerin bayram coşkusuna ortak oldu.