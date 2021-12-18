24 Aralık’tan itibaren "Kendi kendine test" yapılabilecek

Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan yeni kararları açıkladı.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan karar kapsamında, 24 Aralık tarihinden itibaren kişiler, isteğe bağlı olarak Eczanelerden temin edebilecekleri antijen testi ile “Kendi Kendine Test” yapabilecek.



Ancak kendi kendine yapılacak testler ile Adapass sistemine giriş yapılmayacak ve herhangi bir yerde kullanılmayacak.Kendi kendine yapılan testin pozitif çıkması halinde ise 0539 117 5223 no’lu telefon numarasına çift çizgi görülecek şekilde test kitinin (kasetinin) fotoğrafının Whatsapp uygulaması üzerinden mesaj olarak gönderilmesi gerekiyor.