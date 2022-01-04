25 yaşındaki şahıs evinde hayatını kaybetti

Polis, dün saat 18:30 sıralarında, Girne’de sakin Guenael Mınanga Mihali'nin (E-25) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Öte yandan 31.12.2021 tarihinde, Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Fuat Fuat'ın (E-87) yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespit için kan ve doku örneklerinin alındığı, ölüm sebebinin yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı açıklandı.