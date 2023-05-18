AB’nin finansal desteği ile gerçekleşen “Zeytin Ürünlerinin Üretimi ve Markalaşması Projesi” tamamlandı

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) öncülüğünde 2017 yılında kurulan Büyükkonuk Zeytin Üreticileri Tarım Kooperatifi’nin Avrupa Birliği’nin finansal desteği ile yürüttüğü “Zeytin Ürünlerinin Üretimi ve Markalaşması Projesi” tamamlandı.

KTEZO’dan verilen bilgiye göre, geçtiğimiz akşam Zeytin Koop üyelerinin ve paydaşların geniş katılımıyla gerçekleşen etkinlikte projenin detayları anlatıldı.

Proje Koordinatörü Ersun Aytaç görsellerle desteklediği konuşmasında, projenin yaşanan tüm süreçlerini paylaştı.

KTEZO Genel Koordinatörü ve EZKOOP Başkanı Hürrem Tulga, Zeytin Koop Başkanı Mustafa Haset ve Avrupa Birliği Program Yöneticisi Pablo Abrecht yaptıkları konuşmalarda üretimin ve ülkenin geleceği açısından projenin önemine değinerek, emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Proje, modern üretim yöntemleri ve uluslararası gıda güvenliği standartlarının benimsenmesi ile zeytin sektörünün rekabet gücünü artırma hedefiyle yürütüldü.

Bu kapsamında 34 zeytin hasat makinesi, 1 dal parçalama makinesi, 2 zeytin boyutlama makinesi, soğuk hava deposu, 1 taşıma aracı, 1 zeytin paketleme makinesi ve 1 zeytinyağı dolum/etiketleme/kapaklama makinesinin alımı yapılarak kooperatif üyelerinin ortak kullanımına sunuldu.

Proje ile hedef pazarların ihtiyaç ve isteklerinin belirlenmesi, rekabet ve pazardaki son gelişmelerin değerlendirilmesi ve marka bilinirliğinin artırılmasına yönelik stratejilerin geliştirilmesi amacıyla pazarlama ve markalaşma ile ilgili uzmanlarla çalışmalar yürütüldü.

Tüm bu çalışmaların yanı sıra, alımı yapılan makine ve ekipmanlarının muhafaza edildiği Zeytin Koop tesisleri için gerekli çalışmalar yürütülerek, denetimden geçirildi ve ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikası almaya hak kazanıldı.

Kooperatifin marka değerini ve bilinirliliğini artırmak, ülkede üretim kooperatifçiliğinin mümkün olabileceğini Büyükkonuk Zeytin Üreticileri Tarım Kooperatifi örneği ile topluma aktarmak ve Taş Değirmen markasının yerli tüketici ile olan marka bağını güçlendirerek kalıcı bir marka değeri yaratmak amacıyla bir de tanıtım filmi yapıldı.