AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram Kıbrıs Genç Tv’deydi

Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili Serkan Bayram Kıbrıs Genç Tv’de Gündem Özel porgramında Atakan Habiboğlu’nun konuğu oldu. Hayatını konu alan “Buğday Tanesi” filmini anlatı.

Sekan Bayram filmde konu olan zorluklarla dolu hayat hikayesinden bahsetti ve “Şükürler olsun yüreyimiz cesur kaldı.” dedi. Engeli yüzünden mülakatta elendiğini anlatan Bayram Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve diğer partilerin desteği ile bu engeli de kaldırdık dedi.

Mücadeliyi asla bırakmadığını anlatan Bayram filmin ana temasından bahsetti, “milyonların hikayesi” dedi. Bayram “Türk siyasi tarihinde neredeyse bir ilk” dedi.

Filmin aynı sıkıntıları yaşayan hayatlara dokunduğu anlatan Bayram “dünyaya umut veren bir yapıt olsun istedik” dedi

Herkese umut olmak istediklerşini Söyleyen Serkan Bayram KKTC ile yurt dışı startımızı verdik dedi.