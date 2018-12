Akıncı'dan kan bağışı kampanyasına destek

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BRTK ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı işbirliğinde, Dünya Gönüllüler Günü çerçevesinde gerçekleştirilen Bir Damla Kan Ver Farkındalık Projesi’ne destek verdi.



Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Akıncı, BRTK binasında gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, BRTK, Kıbrıs Türk Kızılayı ve toplumda yer etmiş birçok değerli müzisyenin çok güzel bir amaç etrafında buluştuğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Bugün, kan vermenin ne kadar hayati bir konu olduğunun farkındalığını bir kez daha hep birlikte yaşıyoruz” şeklinde konuştu.



“KAN BAĞIŞI, İKİ YÖNDEN ÖNEMLİ”



Cumhurbaşkanı Akıncı, bağışlanan her damla kanın kurtarılan bir can olmasının yanı sıra, kan bağışı yapan bireylerin iki yönden büyük bir gelişim sağladığını belirtti.



Kan bağışında bulunan kişilerin hücrelerinin yenilendiğinin bilimsel olarak kanıtlandığını ve bu durumun kan bağışı yapan bireyin bünyesine yaptığı bir katkı olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı, kan veren insanların, bir ihtiyaca katkıda bulunması nedeniyle yaşadığı iç huzura da dikkati çekti.



TOPLUMSAL DAYANIŞMA…



Tıp alanında ve teknolojide yaşanan gelişmeler neticesinde yapay birçok organ yapılabilmesine rağmen “yapay kan” yapılamadığını, kan ihtiyacının ancak başka insanlardan alınabileceğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu noktada toplumsal dayanışmanın öneminin ortaya çıktığına işaret etti.



Kan bağışına her an ihtiyaç duyulabileceğini bu nedenle insanların kan bağışı olgusunu kendi ihtiyacıymış gibi, yüreklerinde hissederek ele alması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “Yapacağımız her gönüllü bağış çok önemlidir ve bunun hem kendimize hem toplumumuza hem de iç huzurumuz çok büyük yararları vardır” dedi.



“MOBİL ARAÇLARIN KATKISI BÜYÜK OLDU…"



Yeni devreye giren mobil araçların, kan bağışına büyük bir katkı sağladığını gözlemlediğini de kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, kan bağışının sürekliliğinin hayat boyu devam etmesi gerektiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, konuşmasının ardından, mobil kan bağışı aracına giderek, kan bağışından bulunan gönüllülerle sohbet de etti.