Akıncı: "Fikir yoksunu ve hakaret ustası ağızlar bizi susturmaya yetmeyecektir"

Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisi hakkındaki söylemlerine tepki gösterdi.
"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli şahsıma yönelik saldırılarını yeni bir boyuta taşıdı. Son günlerde yaptığım açıklamalarda ifade ettiğim görüşlere, yine küfürlü bir dille sataştı. Bu defa şahsım için kullandığı nitelemeler, “ Fiili Akel mensubu “ “ Uyuyan mason ve komünist “ ve “ Eoka militanı “ şeklinde oldu. Bu hezeyanlara ne denir bilemiyorum. Yerlerde sürünen bu politik düzeysizliğe bizim de ayak uydurmamız elbette söz konusu olamaz. Fakat bir şey daha söz konusu olmayacaktır; Türkiye’de yaratılan antidemokratik korku imparatorluğunu Kıbrıs’a yayma girişimleri karşısında sessiz kalmayacağız. Fikir yoksunu ve hakaret ustası ağızlar bizi susturmaya yetmeyecektir.'