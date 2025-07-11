Girne’de 2 kişi uyuşturucu bulundurmaktan tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Girne'de dün saat 16.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında, S.S.M’nin (E-21) üzerinde ve kaldığı ikametgahta yaklaşık 110 gram hintkeneviri ve 37 gram kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan toplam 1.005 ABD doları ile 650 Stg nakit para bulunarak, emare olarak alındı. S.S.M tutuklandı.

Öte yandan Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından 5 Temmuz’da yapılan operasyonda yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulundurmaktan A.S’nin (E-47) tutuklandığı olayla ilgili ileri soruşturmada, meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen G.Ç.(E-33) dün tutuklandı.