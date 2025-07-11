Onbes Kasım Kıbrıs Üniversitesi’nin mezuniyet Töreni Girne’de bulunan Uptown Büyük Anadolu Otel’de yapıldı . Açık havada gerçekleştirilen tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC hükümet yetkilileri, çok sayıda akademisyen, aileler ve öğrencilerin katılımı ile büyük ilgi gördü.

Tören, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere KKTC’nin kurucu lideri olan Rauf Raif Denktaş , özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük ve Şehitler için bir dakikalık saygı duruşu göstererek başladı. İlk konuşmayı okul birincisi Alperen Yaşar Çalış yaparak bugünlere gelmesinde emeği olan ailesine, okul idaresine, arkadaşlarına teşekkürlerini iletti. Kazandığı diplomanın asıl sahiplerinin ona uzak mesafede olsalar da desteklerini hiç esirgemeyen ailesi olduğunu dile getiren Çalış, din, dil, ırk çeşitliliğine sahip olan bir üniversitede okuğu için çok şanslı olduğunu ve Onbeş Kasım Kıbrıs üniversitesinin kedinisine bir yuva olduğunu belirtti. Yabancı öğrenciler adına konuşan Nijerya uyruklu Jessica Tochi Onyekere, kendi kültürüne ait olan bir atasözü ile konuşmaya başladı. Jessica, Nijerya kültürüne göre bir çocuğun gelişmesi için bir köye sahip olması gerektiğini dile getirdi. Üniversitenin kendisine sağladığı ödeme kolaylıklarıyla, üniversitede çalışan personellerin insancıl yaklaşımıyla, Üniversite akademisyenlerinin eğitim alanında kendisine yapmış olduğu katkılarıyla Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesini bir çocuğun büyüyebileceği en güzel köy olarak nitelendirdi. Üniversitenin engelli öğrencilerinden, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminden mezun olan Servet Dursun Köse, yaşamış olduğu sevinci konuşma yaparak paylaşmak istedi. Mezuniyetinde en büyük desteği sağlayan Kişinin Mütevelli heyeti Başkanı Ertan Birinci olduğunu söyleyen Köse, Birinci ailesine, akademisyenlere , kendi ailesine ve arkadaşlarına teşekkür etti.

Tören, Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Menekay’ın yaptığı konuşma ile devam etti. Menekay, üniversite örencilerini mezun etmesi sebebiyle büyük bir sevinç içinde olduğunu ve bu mıtlu günlerine eşlik eden Başta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olmak üzere herkese teşekkür etti. Öğrencilerin başarıyla elde etmiş oldukları diplomaların kendisine büyük bir ödül olduğunu ifade eden Menekay, üniversitenin fiziki alt yapısını güçlendirmek için Dereboyu kampüsünün ağustos ayında faaliyete geçeceği müjdesini verdi. Düzova Kampüsünün iç tasarımının bittiği konusunda bilgi veren Menekay, Düzova kampüsünün de 2026 yılında açılışının olacağını söyledi. Ardından Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Olan Ertan Birinci konuşma yapmak üzere kürsüye çıktı. Birinci, Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversinin ismini almış olduğu milli değerlere vurgu yaparak öğrencilerin kazandıkları diplomanın milli değerlerimizle bir bütün olarak anlam ifade edeceğini belirtti. Öğrencilerin mezuniyeti ve göstermiş oldukları başarı sayesinde eğitim sektörüne yatırım yapmış olmasının isabetli bir karar olduğunu açıkladı. 1955 tarihinde Şöför okulu açmasıyla eğitim sektörüne yatırım yapmaya başlayan babası Tekin Birinci’ye şükranlarını sunan Ertan Birinci, eğitimin geleceği aydınlatmada en önemli faktör olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılım sağlamasıyla şeref duyduğunu ifade eden Birinci, çeşitli Ülkelerden mezun etmiş olduğu öğrencilerin KKTC’nin varlığına büyük bir delil olduğunu belirtti. Tören, YÖDAK üyesi Prof. Dr. Remziye Terkan’nın yaptığı konuşma ile devam etti. Terkan, OnbeşKasım Kıbrıs Üniversitesi’nin adını taşıdığı manevi değere uygun hareket ederek, modern ve yenilikçi olduğunu ifade etti. Öğrencilerin almış oldukları diplomaların azmin bir göstergesi olduğunu söyleyen Terkan, gelen bir sonun nice güzel başlangıçlarına vesile olduğunu dile getirdi.Tören Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yaptığı konuşma ile devam etti. Tatar, Mütevelli heyeti Başkanı Ertan Birinci ve konukları selamladıktan sonra Ertan Birinci ile çocukluk yıllarında Rauf Denktaş’tan çok şey öğrendikerini, Ertan Birinci’nin öğrendiği değerler ile Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi’ni açtığını dile getirdi. Tatar, Genç Tv’nin haber ve iletişim alanında dünya çapında farklı ırklarda öğrencilere teknolojik ve akademik anlamda büyük katkıda bulunduğunu söyledi ve öğrencileri başarıyla mezun oldukları için tebrik etti. Tören dans gösterisi ve öğrencilere diplomalarının verilmesi ile devam edip kep atma ile sona erdi.