Akıncı, Meclis Başkanı, hükümet ve parti başkanları ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı’nda 11.30’da başlayacak toplantıda, Cumhurbaşkanı Akıncı Anastasiadis ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını aktaracak, geçişler konusunda alınması gereken tedbirler ve atılması gereken adımlarla ilgili değerlendirmelerde bulunacak. Hükümetin yürüttüğü açılım ve normalleşme süreci ile ilgili olarak bilgi alışverişinde bulunulmasının da öngörüldüğü toplantıda kamu hizmetlerine ilişkin bazı sorunların yanı sıra genel bir durum değerlendirmesi yapılacak.