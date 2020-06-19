Akıncı: "Öneri doğru bir öneridir yeniden değerlendirilsin"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, erken seçim yapılmasının doğru bir karar olduğunu belirterek, 1 Temmuz’dan sonra her yerine açılacağını göz önünde bulundurarak, Ekim’e kadar bu sürecin çok daha farklı gelişebileceğini söyledi.

Hükümetin önündeki bu seçimin kaldırılması için seçimin 11 Ekim’den önce yapılmasını önerdiğini ifade eden Akıncı, bu öneriyi kabul etmeyen siyasi partlerin konuyu yeniden değerlendirlilmesini istedi.

Akıncı, “bu doğru bir öneridir. Tabi sadece öneridir çünkü seçimin 11 Ekim’de yapılması için Cumhriyet Meclisi’nin aldığı bir karar var ve bu kararın değiştirilmesi için yine Cumhuriyet Meclisi’nin karar vermesi gerekiyor”dedi.