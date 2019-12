Akıncı, toprak ana etkinliğine katıldı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 3 bin 300 kilometrekarelik alanının çok rasyonel, çok akılcı bir şekilde planlamanın mümkün olduğunu vurguladı.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve Balalan’da yer alan “Toprak Ana” etkinliğine katılarak, vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Planlama sürecinde bilimsel verilere dayalı akılcılık değil, ‘daha çok beton dökelim, daha çok kat çıkalım, daha çok kazanalım yönündeki rant ekonomisi mantığı hâkim olursa o zaman üretim yapılabilecek arazi de kalmaz. Bu çok tehlikeli bir gidiştir. Bugünlerde bu bölgede de, Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planının konuşulduğu bu günlerde bu konunun da ne kadar önemli olduğunun altını bir kere daha çizmek ihtiyacını bir kez daha duydum” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, köye gelişinde, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Balalan Köyü Muhtarı Turgut Özbalalanlı ile vatandaşlar tarafından karşılandı.

Buğday temalı düzenlenen etkinlikte stantları da ziyaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı’ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

“ZEKÂ BEY’İN EVİ MÜZE OLABİLİR”

Akıncı, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Zeka Bey’in köyünde onu rahmetle andığını belirterek, Zeka Bey ile 1974-75 yıllarında Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin kuruluşunda, ilk kurucu mecliste birlikte görev yaptıklarını anımsattı.

Zekâ Bey’in o dönem en yaşlı, kendisinin de en genç üye olduğunu ve Zeka Bey’den çok şey öğrendiğini aktaranAkıncı, “Tam bir hukuk adamı, tam bir bilge kişilikti. O dönem, Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin hazırlık sürecinde çok değerli katkıları olmuştu. Yapılmaya çalışılan bazı yanlışlara anında verdiği bilgece tavsiyelerle doğru yön vermiş olan biriydi. Hizmetleri elbette sadece bununla sınırlı değil; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde yalnız bizlerin değil, bütün Kıbrıs adına yargıç olarak görev yaptı” dedi.

Zekâ Bey’in köydeki evinin atıl durumda bulunduğuna işaret ederek, o evin düzenlenerek, topluma kazandırılması ve adına layık bir duruma getirilmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, evin müze olabileceğini, bu konuda başta aile olmak üzere muhtarlık, belediye ve devletin el birliği ile çalışılması gerektiğini söyledi.

“TOPRAK, ÜRETİLEBİLEN BİR META DEĞİL”

Toprağın önemine değinerek, toprağın üretilebilen bir meta olmadığının altını çizen Cumhurbaşkanı Akıncı, buzdolabı, televizyonun gibi ürünlerin üretildiğini, bozulunca atılıp yenisinin alındığını ama toprağın üretilemediğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle konuştu:

“Üretemediğiniz bu toprağı çok akılcı bir şekilde planlamanız lazım. Planlamayı yaparken de verimli tarım topraklarını gözünüz gibi korumanız lazım. Bizim ülkemizde; KKTC’de 3.300 kilometrekarelik olan bu toprak parçasını çok rasyonel, çok akılcı bir şekilde planlamak mümkündür. Gelişme alanlarını ayırmak mümkündür. Nerelere sanayi bölgeleri yapılabilir, nereleri konut alanı olabilir, nerelerin tarım için muhafaza edilmesi gerekir bunlar çok kolay planlanabilir. Ama işin içine akılcılık değil, rant ekonomisi girdiği zaman, yani ‘daha çok kazanalım, daha da çok kazanalım yönündeki kar güdüsü girdiği zaman, her yeri yapılaştıralım, her yere beton dökelim, beton dökmekle de kalmayalım iki kat olması gereken yere beş kat, beş kat olması gereken yere on beş kat dikelim daha fazla kazanalım’ anlayışı eğer o ülkede hâkim olursa o zaman üretim yapılabilecek arazi de kalmaz. Bu çok tehlikeli bir gidiştir. Bugünlerde bu bölgede de, Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planının konuşulduğu bu günlerde bu konunun da ne kadar önemli olduğunun altını bir kere daha çizmek ihtiyacını ben de duydum. Çünkü gelecekte bu ülkenin gençleri çocukları çok büyük sıkıntılar yaşayabilirler. Bizden sonraki gelecek kuşaklara bu haksızlığı yapma hakkında sahip değiliz. Bundan dolayı, çok daha bilimsel verilerle hareket edilmesi gerekir.”

“YEREL TOHUMLARA OLAN İLGİNİN ARTMASI VE SAĞLIKLI ÜRETİM YAPILMASI SON DERECE ÖNEMLİ”

Toprak Ana etkinliğinin, üretime ve üreticiye, genetiği ile oynanan tohumlara dikkati çekmek açısından önemli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, Balanan köyünde yer alan etkinlikte bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi. “Yerel tohumlara olan ilginin artması ve daha sağlıklı üretimlerin yapılması son derece önemlidir” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, bu farkındalığa katkı yapmak amacıyla etkinliğe katıldığını ifade ederek, etkinliği düzenleyenleri ve katkı koyanları kutladı.

ZEKÂ BEY TOHUM MERKEZİ ÖZEL ÖDÜLÜ

Etkinlikte, Özdemir Aydıntan isimli vatandaşa, “cibarunda” (Karakılçık) olarak da bilinen buğdayın çoğaltılmasındaki özverili çalışmalarından dolayı Zekâ Bey Tohum Merkezi Özel Ödülü verildi. Ödülü, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Zekâ Bey’in kızı Gülten Feridun ile birlikte Aydıntan’a verdi.

Kısa süre önce hayatını kaybeden Oktay Feridun’un eşi de olan Gülten Feridun, Cumhurbaşkanı Akıncı ve sevdiklerini köyünde görmekten dolayı çok mutlu olduğunu ve Cumhurbaşkanı Akıncı’nın konuşmasından çok etkilendiğini belirterek, Cumhurbaşkanı’na teşekkür etti.

Köyle ilgili anılarına da paylaşan Gülten Feridun, babası Zekâ Bey’in Balalan köyünü “Küçük İstanbul” olarak nitelediğini ve hep, köyde yaşamın devam etmesini istediğini anlattı.