AKM'de bakım ve restorasyon çalışması yapılıyor

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren ve 20 Temmuz 1984’te açılan Atatürk Kültür Merkezi’ne bakım ve restorasyon çalışması yapılıyor.

Kültür Dairesinden verilen bilgiye göre, konuyla ilgili Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Atatürk Kültür Merkezi’nin mimarı Burhan Atun’u davet ederek görüştü ve Atatürk Kültür Merkezi’nde birlikte incelemelerde bulundu.

-Zaimağaoğlu

Şirin Zaimağaoğlu, kültür merkezlerinin ülkelerin kültüre ve sanata verdikleri önemi gösteren, devletlerin itibarını yücelten, sanatsal ve anıtsal mekanlar olduğu vizyonuyla Kültür Dairesi olarak, Atatürk Kültür Merkezi’ne bakım ve restorasyon çalışması yapmak istediklerini belirtti.

Zaimağaoğlu, düşün ve sanat ürünlerinin korunması ve eserlerin yaratıcısına saygı duyulması noktasında, binaların da mimarların yaratıları olduğu bilinciyle AKM’nin tadilatı hakkındaki görüş ve önerilerine başvurmak, restorasyon projesini birlikte oluşturmak amacıyla, AKM’nin mimarı Burhan Atun’u Kültür Dairesi’ne ve AKM’ye davet ettiklerini kaydetti.

Zaimağaoğlu, inşasına 19 Mayıs 1981 yılında başlanan ve 20 Temmuz 1984 tarihinde hizmete açılan Atatürk Kültür Merkezi’nin, yakın geçmişe kadar KKTC’nin tek kültür merkezi olduğunu hatırlattı.

Cumhuriyetin kuruluşunun hemen ardından açılan ve özgün mimarisiyle ülke insanına, sanata ve sanatçılara 38 yıldır hizmet vermekte olan AKM’nin binasının korunarak geleceğe taşınmasını hedeflediklerini ifade eden Zaimağaoğlu, bu amaçla mali kaynağa ihtiyaç duyulduğunu da belirterek, devletin tüm kurumlarının iş birliği ile bu kaynağı yaratacaklarına inanç belirtti.