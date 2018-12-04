Akpınar ve Mengüç Akıncı'ya nezaket ziyaretinde bulundu

Akpınar ve Mengüç Akıncı'ya nezaket ziyaretinde bulundu

 GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar ve GAÜ Sufi Akademisi Başkanı Hakan Mengüç, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya nezaket ziyaretinde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Serhat Akpınar, ziyarette, Şeb-i Arus kutlamaları kapsamında 14 Aralık’ta düzenleyecekleri etkinlik hakkında bilgi vererek, Cumhurbaşkanı Akıncı’yı etkinliğe davet etti.
GAÜ Sufi Akademisi Başkanı Hakan Mengüç de, kısa bir ney dinletisi sunarak, imzalı bir kitabını Cumhurbaşkanı Akıncı’ya takdim etti.

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