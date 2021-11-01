Alayköy Sanayi Bölgesi Arıtma Tesisi sorunu çözüldü

Asin İnşaat Ltd yetkilileri, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’yı ziyaret etti.

Konuyla ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada, ziyaretin amacının, Alayköy’de bulunan 1’inci ve 2’inci etap Organize Sanayi Bölgesi’ndeki, arıtma ihalesini kazanan firma yetkilerinin, proje detayları ve süresi ile ilgili bilgi vermek olduğu belirtildi.

Şirket yetkilileri Bakan Arıklı’ya, normalde 150 günde bitecek olan projeyi, 120 günde bitirme sözü verdi.

Bakan Arıklı yapmış olduğu konuşmada, bunun çok büyük bir anlaşma olduğunu, projenin hayata geçmesiyle birlikte Alayköy’deki büyük çevre sorununun da ortadan kalkacağını söyledi. Bakan Arıklı ayrıca, Bakanlıkları döneminde, KOBİGEM aracılığıyla esnaf, zanaatkar ve sanayicilere verilen 15 Milyon TL’lik yardıma da değinerek, bu yardımın herkese adaletli bir şekilde dağıtıldığını söyledi.

Arıklı devamında, “Organize sanayi yasası, mükemmel bir yasa olarak hazırlandı. Ancak aylardır mecliste bekliyor. Yasa geçmediği için, Güvercinlik Organize sanayi Bölgesi için ayrılan 105 Milyon TL’lik bütçede kullanılamıyor. Her şey hazırken bu projeleri hayata geçirememekten dolayı, derin üzüntü içerisindeyiz.”