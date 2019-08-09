Altınyıldız Classics artık Girne'de de hizmette

Ülkemizde erkek giyiminde en iddialı markalardan biri olan Altınyıldız Classics, büyümeye devam ediyor.

Kısa süre içerisinde erkek giyiminde ülke insanının en çok tercih ettiği marka haline gelen Altınyıldız Classics, Lefkoşa ve Gazimağusa'dan sonra Girne'de de hizmet vermeye başladı.

Resmi açılışı henüz yapılmayan ve ileriki günlerde açılışı gerçeleşecek olan mağaza bayram öncesinde kaliteli ürünlerini Girne'li vatandaşlarının beğenisine sundu.

Altınyıldız Classics Girne mağazasında bayrama özel indirimli satışlar da başladı.