Altuğra, deprem bölgesinde görev alan Sağlık Bakanlığı’na bağlı ekiplere teşekkür belgesi takdim etti

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, bakanlıkta düzenlenen törende deprem bölgesinde görev alan Sağlık Bakanlığı’na bağlı ekiplere teşekkür ederek belgelerini takdim etti.

Belge taktim töreninde konuşma yapan Sağlık Bakanı Altuğra, konuşmasında 6 Şubatta meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dilerken ailelerine ise başsağlığı diledi.

Bakan Altuğra, Adıyaman’da afet bölgesine giden doktor, hemşire, paramedik, antropolog ve psikologlardan oluşan sağlık ekiplerinin büyük fedakârlıklar göstererek çalışmalara hayati katkılar sağladıklarını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı ekiplerinin afet bölgesindeki çalışmalar sırasında ihtiyaç halinde tıbbi müdahale, cansız bedenlere ulaşıldığında kimlik tespitlerinin yapıldığını, kayıpları olan ailelere psikolojik destek verildiğini belirtti.

Bakan Altuğra, cenazelerin ülkemize geldiği andan itibaren 24 saat görev başında olan 112 Acil ekiplerine, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne ulaştığı anda müdahaleye başlayan adli tıp uzmanı ve ekibine, Kayıp Şahıslar Komitesi DNA Laboratuvarı personeline içtenlikle teşekkür ettiğini vurguladı.

Adıyaman’da ve ülkemizde emek veren tüm ekiplerin sürecin çok önemli bir parçası olduklarını vurgulayan Bakan Altuğra, halen on binlerce kişinin cansız bedenlerine ulaşılamadığını, giden ekipler sayesinde aile yakınlarının en azından kayıplarının cansız bedenlerini alarak ülkemize gelebildiklerini, bu acı tabloda görev yapan tüm sağlık ekiplerine yürekten teşekkür ettiğini ifade etti.