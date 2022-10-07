Altuğra: “Hekimler yayınlanan kadro, yer, sayı ve sınav başarılarına göre kadrolanmakta…”

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Kamu Hizmeti Komisyonu'nun açtığı sınavlar sonucunda 52 hekimin kadrolandığını belirterek hekimlerin yayınlanan kadro, yer, sayı ve sınav başarılarına göre kadrolandığını hatırlattı.

Altuğra, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından açılan doktor kadro sınavlarının sonuçları hakkında yazılı açıklama yaptı.

Sınavda başarılı olan hekimlerin kadro yerlerine kendi bilgileri dahilinde ve imzalarıyla kadrolandığını ifade eden Altuğra, bu bağlamda toplam 52 hekimin kadrolandığını belirtti.

Altuğra, “Dolayısıyla hekimler yayımlanan kadro, yer, sayı ve sınav başarılarına göre kadrolanmaktadır” diyerek bu bağlamda Sağlık Bakanlığı'nın kişisel bir baskı unsuru olmasının söz konusu olmadığını vurguladı.