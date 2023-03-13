Altuğra: “Sağlık Bakanlığı, depremzedelere evde sağlık kontrolü yapmaya devam ediyor”

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ekiplerinin ülkeye gelen depremzedelere evlerinde sağlık hizmeti vermeye devam ettiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sağlık ekipleri şu ana kadar 111 depremzedenin sağlık kontrolünü yaptı, muayene ve kontrollerde bulaşıcı bir hastalık tespit edilmedi.

“Şubat ayında Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından ülkemize de gelen depremzede kardeşlerimize, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından, ikamet ettiği evlerde sağlık kontrolü yapılmaktadır” diyen Altuğra, doktor ve hemşirelerden oluşan sağlık ekibinin haftada iki defa depremzedelerin ikamet ettiği evlere giderek sağlık kontrollerini yaptığını kaydetti.

-"Çocukların aşıları da kontrol ediliyor"

Altuğra, depremzede ailelerin sağlık kontrollerinde, sağlık ekibinde bulunan çocuk doktorları tarafından çocukların eksik aşıları olup olmadığının da kontrol edildiğini ve aşıları eksik olan çocuklar için sağlık ekibi tarafından sağlık merkezlerinden randevu alınarak, eksik olan aşılarının tamamlanmasına yardımcı olunduğunu belirtti.