Altuğra: “Sağlık Bakanlığı, depremzedelere evde sağlık kontrolü yapmaya devam ediyor”

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ekiplerinin ülkeye gelen depremzedelere evlerinde sağlık hizmeti vermeye devam ettiğini belirtti.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sağlık ekipleri şu ana kadar 111 depremzedenin sağlık kontrolünü yaptı, muayene ve kontrollerde bulaşıcı bir hastalık tespit edilmedi.
-"Çocukların aşıları da kontrol ediliyor"
Altuğra, depremzede ailelerin sağlık kontrollerinde, sağlık ekibinde bulunan çocuk doktorları tarafından çocukların eksik aşıları olup olmadığının da kontrol edildiğini ve aşıları eksik olan çocuklar için sağlık ekibi tarafından sağlık merkezlerinden randevu alınarak, eksik olan aşılarının tamamlanmasına yardımcı olunduğunu belirtti.