Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, “18–24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası” nedeniyle yaşlılarla bir araya geldi.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Amcaoğlu, hafta nedeniyle Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret edip, Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’ndeki etkinliğe katıldı.

Hüseyin Amcaoğlu, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ndeki hastalar ve merkezin durumu hakkında bilgi alarak, işbirliğinin geliştirilmesi noktasında fikir alışverişinde bulundu.

Amcaoğlu, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’nin ülkenin en iyi yönetilen merkezlerinden biri olduğuna işaret ederek, Gönyeli ve Alayköy’de yaşlıları sadece özel günlerinde değil, yılın her gününde el üstünde tutmaya devam edeceklerini söyledi.

Hüseyin Amcaoğlu, Gönyeli Alayköy Belediyesi olarak, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ne yaz aylarında yaşlıların daha çok dışarda vakit geçirebilmelerini sağlamak amacıyla da yeni oturma gurupları tahsis ettiklerini belirtti.

-Yaşlılar ile çocuklar buluşturuldu

Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Yaşlılara Saygı Haftası çerçevesinde ikinci ziyaretini Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’ne yaptı.

Gönyeli Alayköy Belediyesi ile Gönyeli Fazıl Plümer İlkokulu iş birliğinde yapılan Kültür Günü etkinliğinde yaşlılar ile çocuklar buluşturuldu.

Kültürel etkinlik havasında geçen buluşmada, çocuklar önce mani atışması yaptı, ardından kına gecesi gösterisi ile yaşlılara Kıbrıs’a özgü hellim ve çörek dağıttı.

Gönyeli Fazıl Plümer Okul Müdürü Selva Kaçmaz, Gönyeli Alayköy Belediyesi ile işbirliği içinde yaptıkları etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, etkinlik ve ziyarette yaptığı konuşmada belediyenin yaşlılara hizmet birimine üye olan 65 yaş üzeri vatandaşlarına; ev ziyaretleri ile şeker tansiyon ölçümü, berber kuaför hizmetleri, bahçe temizliği, sosyal etkinlik gibi birçok hizmetin sadece bir gün veya bir hafta değil 365 gün yapıldığını ve bundan sonrada yapılmaya devam edeceğini ifade etti.

Başkan Amcaoğlu, etkinliğe katılmaktan duyduğu mutluluğu da ifade ederek sosyal belediyeciliğin gereği olan hizmetlerin artarak devam edeceğini belirtti.

Amcaoğlu, Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’nde yaşlılara hizmet için sürekli bir doktor ve hemşirenin bulundurulacağının müjdesini de yaşlılara iletti.

Kısa sürede bunun hayata geçeceğini belirten Amcaoğlu, yaşlıların her zamanki gibi baş tacı edileceğini söyledi.