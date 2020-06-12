Anayol üzerindeki balyalar yandı

Turunçlu -Vadili anayolu üzerinde Serga mevkiinde dün çıkan yangında balyalar ve anız yandı.

Polisten verilen bilgiye göre, nedeni tespit edilemeyen yangın sonucu, Hüseyin Gürtay'a ait 14 dönüm biçilmiş arpa anızı, 6 adet rulo arpa balyası, Ayşe İldeniz'e ait 13 dönüm biçilmiş arpa anızı, 20 adet rulo arpa balyası, Mehmet Alioğlu'na ait 2 dönüm anız, 2 adet rulo arpa balyası ve Ahmet Toto'ya ait 6 dönüm arpa anızı, yandı.