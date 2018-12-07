“Annemin Eli Unlu Mamüller” ve “Dama Döner House”’un faaliyetleri geçici olarak durduruldu

Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi, Lefkoşalıların sağlığı için iş yerlerine yönelik denetimlerine devam ediyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi Basım Birimi’nden yapılan açıklamaya göre belediye Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 26 Kasım ile 30 Kasım tarihleri arasında 126 iş yeri denetlendi.

Denetimler sonucunda 6 iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi.

Come Chop Bar & Restaurant, Vabi Waffle Trd. ve Benim Adım Cemil isimli işletmelere sağlık karnesi olmayan personel çalıştırılması nedeniyle, Totally Kids isimli işletmeye gayrısıhhi ortamda çalışılması ve sağlık karnesi olmayan personel çalıştırılması nedeniyle, Zone Off Licence isimli işletmeye ise son kullanım tarihi geçmiş ürün satılması nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi.

Annemin Eli Unlu Mamüller ve Dama Döner House isimli işletmelerin faaliyeti gayrısıhhi ortamda çalışılması nedeniyle geçici olarak durdurulmuş olup Annemin Eli’nden 7 birim, Dama Döner House’tan 1 birim ürün müsadere edilmiştir. Zone Off Licence isimli işletmeden 15 birim ürün son kullanım tarihi geçtiği için müsadere edilmiştir.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre: 6 Eğitim Merkezi, 7 Kuaför ve Berber Salonu, 1 Petrol İstasyonu, 7 Kahvehane, 7 Oto Galeri, 8 Büfe, 2 Motosiklet Satış Yeri, 1 Su Satış Bayii, 1 Su otomatı, 24 Restoran, 3 İnternet Kafe, 14 Kafe, 1 Pansiyon, 1 Bet Ofis, 1 Okul, 2 Unlu Mamül İmalathanesi, 6 Bar, 18 Market, 1 Kuruyemiş Satış Yeri, 6 Gıda Deposu, 2 Off Licence, 3 Spor Salonu, 4 Dernek Lokali