Araç kayıt otomasyon sistemi devreye giriyor

Araç Kayıt Otomasyon Sistemi (AKOS) yarın devreye giriyor.

Yeni sistemle seyrüsefer harcı, muayene harcı ve yurt dışı çıkış harcı ödemeleri saat 12.00’den itibaren kredi kartı ile internet üzerinden (online) yapılabilecek.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, haftanın 7 günü 24 saat erişilebilecek sistemde ödemeler, saat 00.00 ile 22.00 arası kabul edilecek. Bakanlık, sistemin tam anlamıyla etkin bir şekilde çalışabilmesi ve doğabilecek sorunlara müdahale edebilmesi için 3-4 haftalık bir geçiş süresi öngörüyor.

AKOS çerçevesinde internet üzerinden harç ödeme kolaylığının sağlanmasıyla birlikte Lefkoşa’daki Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği ve diğer kazalardaki şubelerdeki bilgisayar yazılım ve donanımının yenilendiği kaydedildi.

Araç sahipleri, bu süre zarfında yaşanabilecek herhangi bir sorunla ilgili şikayetlerini “1300” numaralı telefona veya info@bub.gov.ct.tr adresine e-posta yoluyla gönderebilecek

Sistemin, polis, muayene istasyonları ve Gümrük Dairesi ile entegrasyonu sağlanmasıyla birlikte kurumlar arası seyrüsefer, muayene ve yurt dışı çıkış harçları bilgileri de paylaşılabilecek.

YENİ HARÇ ÖDEME SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?

Kullanıcılar, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın internet sitesi ana sayfasında (www.bub.gov.ct.tr) bulunan “ARAÇ KAYIT HARÇ ÖDEMELERİ” bağlantısını tıklayarak seyrüsefer, muayene ve yurt dışı çıkış harcı ödeme işlemlerini yapıldığı sayfaya yönlendirilecek.

“Plaka no”, “Kimlik No/Şirket NO/Pasaport NO” ve “Ruhsat Kayıt Tarih” bilgileri girildikten sonra, üst menüdeki “Seyrüsefer Borcu Ödeme” ve/veya “Muayene Borcu Ödeme” seçeneklerinden ödenmemiş harç olup olmadığı görülebilecek.

Mevcut borcun ödemesi için sayfanın sol üst kısmında bulunan, yeşil zeminli “Ödeme Yap” butonunun tıklanması ve kredi kartı bilgilerinin doğru girilmesi gerekiyor.

Araç sahibinin işlemi onaylaması sonrasında ödeme işlemi gerçekleşmiş olacak. Ödeme yapıldığını gösteren belge sisteme kaydedilirken, kullanıcı, belgeyi PDF formatında indirip cihazına kaydedebilecek veya anında bir yazıcıdan çıktısını alabilecek. Araç sahipleri, harç ödemesi yapılan belgelerin çıktısını, seyir esnasında araçlarında bulundurmak zorunda.

Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2020, 21:56