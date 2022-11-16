Aracın çarptığı yayanın ayağı kırıldı

Aracın çarptığı yayanın ayağı kırıldı
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Bu akşam  saat 19.00 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı boyunca UK 467 plakalı salon aracı soldan ikinci şerit içerisinde batı istikametine doğru kullanan Mohamedel Saddıg Muhanad Awad Mahmoud (E-19) seyir istikametine göre yolun solunda bulunan Sivrice Sokak yol kavşağına geldiğinde önündeki aracın yavaşlaması sonucu aniden dikkatsiz bir şekilde sol şeride geçmesi sonucu o esnada seyir istikametine göre yolunda solundan sağına doğru yaya olarak yolu geçmeye çalışan Mohamodu Sekou Alpha Camara’ya (E-19) çarptı.

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 Çarpma sonucu yaralanan yaya, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde  yapılan müdahalenin ardından sağ ayağında kırık teşhisi ile müşahede altına alındı.

Araç sürücüsü tutuklandı.

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