Aralık ayı ödemeleri açıklandı

Maliye Bakanlığı, Aralık ayı içerisinde toplam; 1 milyar 145 milyon 458 bin, 343 TL, 91 kuruş ödeme yaptı.

CARİ VE MUHTELİF ÖDEMELER RUTİN SEYRİNDE DEVAM EDİYOR

Maliye Bakanı Dursun Oğuz yaptığı yazılı açıklamada, Maliye Bakanlığı tarafından ödemelerin rutin şeklinde devam edeceğini, ödemelerin kalem kalem kamuoyunun bilgisine sunulacağını kaydetti.

Oğuz, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü'nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, 1 Aralık 2020’den 31 Aralık 2020’ye kadar ödenen maaş ve 13. maaşların toplamının; 896 milyon, 634 bin, 525 TL, 04 kuruş olduğunu piyasaya ise maaş ve maaş nitelikli ödemelerin dışında toplam, 248 milyon, 823 bin, 818 TL, 87 kuruş ödeme yapıldığını belirtti.