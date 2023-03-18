Arhun davasında mahkemeye yeni bir itiraz sunuldu…

İş insanı Tekin Arhun’un yargılandığı davada Arhunun avukatları tarafından mahkemeye yeni bir itiraz sunuldu.

İtirazda polise şikayette bulunularak, davayı etkileyecek delillerin sonradan dosyaya dahil edildiği iddia edildi.

Tekin Arhun’un avukatları tarafından mahkeme bilgisine de getirilen şikayete konu ise, polis tarafından tutulması yasal olan iş cetveli.

Arhun’un avukatları tarafından, iş cetvelinin polis tarafından yapılan tahkikatlarda tutulması zorunlu ve tahkikatın her aşamasında elde edilen ifade, belge ve bilginin sıra numarası ve belge numarasıyla sayfalarının âdetinin kayıt edilmesi gereken bir ajanda olduğuna vurgu yapıldı.

Bu şekilde tutulması gereken iş cetvelinin tahkikatın aynası sayıldığına, dolayısıyla araya belge, bilgi veya ifade sıkıştırılması halinde yapılan geriye dönük işlemlerin hemen fark edilebileceğine dikkat çekildi.

Tekin Arhun’un avukatları tarafından mahkeme bilgisine getirilen şikâyette, ciddi ithamlarda bulunularak iş cetvelinin incelenmesi sonunda yapılan tahkikatta usulsüzlük olduğu, önce suçun oluşturulduğu ve oluşturulan suça göre delil toplandığı, toplanan delillerin teyidini yapacak kaynak delillerin ise hiç birinin alınmadığı, 2014 yılında tamamlanan tahkikat ile ilgili davanın 2022 yılında dosyalandığı, aradan geçen takriben 10 yıla yakın bir süre sonra ise delil olarak gösterilen belgelerin teyidini yapmaya yarayan kaynak delillerin tahkikat sırasında alınmadığı için bugün alınmasının veya bulunmasının mümkün olmadığı, toplanan delillerin ise değiştirildiği yönünde ciddi şüpheleri olduğu belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2023, 19:25