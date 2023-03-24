Arıklı: “Aynı acılar bir daha yaşanmasın diye tedbirleri zamanında almak önemli”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, “Depreme karşı hazırlıklı olmak için bilimsel yöntemlere önem veriyoruz. İlk olarak deprem araştırmaları konusunda altyapımızı güçlendireceğiz” dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Erhan Arıklı, KKTC’deki sismoloji istasyonlarının yenilenmesi konusunda imzalanan protokolün ardından ülkeye gelip çalışmalara başlayan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener’i kabul etti.

-Arıklı

Kabulde konuşan Arıklı, Meteoroloji Dairesi ile Kandilli Rasathanesi arasında imzalanan iş birliği protokolünün oldukça önemli olduğunu belirterek, protokol sayesinde yıllarca atıl duran beş adet sismoloji istasyonundan bölgedeki depremlerle ilgili veri elde edileceğini söyledi.

Bakan Arıklı, Türkiye’de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından her iki ülkenin de büyük acılar yaşadığını, bir daha aynı acıların yaşanmaması için tedbirlerin zamanında alınmasının önemini vurguladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, “Depreme karşı hazırlıklı olmak için bilimsel yöntemlere önem veriyoruz. İlk olarak deprem araştırmaları konusunda altyapımızı güçlendireceğiz. Bu nedenle Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’ne, geçmişte olduğu gibi bugün de yanımızda olduğu için çok teşekkür ederim” diye konuştu.

-Kamu binalarıyla ilgili çalışma

Arıklı, depreme hazırlık konusunda okullar ve sağlık kurumları başta olmak üzere, kamu binalarının sağlamlaştırılması, yıkılması gereken varsa yıkılıp yeniden yapılması üzerinde hükümet olarak çalıştıklarını, bununla ilgili sürecin de yakın zamanda uygulamaya konacağını ifade etti.

Arıklı sözlerine şöyle devam etti:

“Bazı sorumsuz bilim adamları nedeniyle ülkede her an deprem olacakmış gibi bir panik havası var. İnsanlar çocuklarını okula göndermiyor, turizmde iptaller yaşanmaya başladı. Bu ekonomimizi olumsuz etkiliyor. Depremden birinci derecede etkilenecek olan bölge Gazimağusa ve İskele bölgesi. Dolayısıyla depreme dayanıklı binalar konusunda önceliğimiz o bölgede olacak ancak gereksiz panik bize zarar veriyor. Depremden korkmak değil, depreme hazır olmak gerekiyor. Biz de bunun için çalışıyoruz.”

-Özener: Can kaybının bu kadar fazla olmasından herkes sorumlu

KRDAE Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener ise, Türkiye’de yaşanan depremlerde can kaybının bu kadar çok olmasından herkesin sorumlu olduğunu söyledi.

Prof. Özener, İstanbul’da imzalanan protokol ile birlikte KKTC’deki sismoloji istasyonlarının yenileneceğini, bununla ilgili ihtiyaç ve eksiklikleri yerinde tespit etmek için Kıbrıs’a geldiğini ifade etti.

Özener, tüm istasyonların teknik cihazlarının son teknoloji olacağını, bu sayede bölgede meydana gelen sismik hareketliliğin yakından izleneceğini kaydetti. Deprem olasılığı, zamanlaması ve şiddeti konusunda kimsenin kesin konuşamayacağını vurgulayan Özener, ancak hangi zaman aralığında deprem olacağının tahmin edilebileceğini bu nedenle bilim insanlarının daha dikkatli açıklamalar yapmaları gerektiğini söyledi.

Prof. Özener, “Hocalarımızın korku pompalaması ve manipülasyondan uzak durmaları lazım. Depremin ne zaman, ne kadar büyüklükte olacağını tahmine çalışmaktan ziyade, ‘biz ne kadar hazırız'a bakmamız gerek” dedi.

Kabul sırasında, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk ve Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran da hazır bulundu.