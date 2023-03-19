Arıklı mesaj yayınladı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, "kıdemli vatandaşlar" diye nitelediği yaşlı bireylerin hayatlarını daha kaliteli ve sağlıklı sürdürebilmeleri için tüm halkın el ele vermesi gerektiğini belirtti. Arıklı, hükümetin bakıma muhtaç "kıdemli yurttaşlar" için koyduğu hedefler çerçevesinde üzerine düşen görevi yerine getireceğini de kaydetti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

Arıklı mesajında, “Türk kültürü ve aile yapısında özel bir yeri vardır yaşlıların. Hayatlarını ailelerine adayan, çocuklarının iyi bir birey olarak yetişmesi için her türlü fedakârlığı gösteren anne ve babalarımız, ikinci baharlarında da torunlarına aynı sevgi ve şefkatle sarılıyor, yaşadıkları tarihi anlatıyor, bir neslin daha yetişmesine çok değerli bir katkı koyuyor” ifadelerini kullandı.

-“Tek beklenti ilgi ve sevgi…”

Özveri ve fedakârlıkla geçen bir ömrün ardından büyüklerin tek beklentilerinin, hayatlarının son döneminde onlara gösterilecek ilgi ve sevgiden başka bir şey olmadığını vurgulayan Bakan Arıklı, şöyle devam etti:

“Temizliğe verilen önem, gıda üretimindeki artış, daha sonra ise tıp alanındaki gelişmeler sayesinde yaşam beklentisi, önceki yüzyıllara göre katlanmıştır. Uzun yaşam ile birlikte kaliteli ve sağlıklı yaşlanma, günümüzde daha da önem kazanmıştır.”

“Bu yüzdendir ki hükümet olarak bakıma muhtaç kıdemli yurttaşlarımız için koyduğumuz hedefler çerçevesinde üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz” diyen Erhan Arıklı, şunları kaydetti:

“Kıdemli vatandaşlarımızın hayatlarını daha kaliteli ve sağlıklı sürdürmeleri için halk olarak el ele vermeliyiz… Bunu ve daha fazlasını hak ediyorlar. Bu duygu ve düşüncelerle 18-24 Mart Yaşlılar Haftası’nı kutlar, kıdemli vatandaşlarımıza sağlık ve mutluluk dileklerimi sunarım.”