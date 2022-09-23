ARUCAD 3.Liseler Arası Tasarım Yarışması Ödül Gecesi düzenlendi

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD) bu sene üçüncüsünü düzenlediği Liseler Arası Tasarım Yarışması’nın ödül töreni dün akşam ARUCAD Konferans Salonu’nda yapıldı.

ARUCAD’ tan yapılan açıklamaya göre, “İklim Krizini Durdurabiliriz” konulu yarışmada, Kırgızistan Ekoloji ve Ekonomi Lisesi’nden Ekaterina Turkovskaia birinci, KKTC Levent Koleji’nden Hande Gül Gürses ikinci, TC Bakırköy Güzel Sanatlar Lisesi’nden Şevval Boyacı üçüncü oldu.

Yarışmada, Erbil Arkın Özel Ödüllerine ise KKTC English School of Kyrenia’dan Molly Lashley ile TC Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Batuhan Kalınsazlıoğlu layık görüldü. Ayrıca ilk üçe giren öğrencilerin liselerinin resim atölyelerine katkıda bulunuldu.

Yarışmada, Sanat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Aksoy, Enstitü Müdürü ve Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nuran Öze, Plastik Sanatlar Bölüm Başkanı Doç. Dr. Eser Keçeci, Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cem Yardımcı, Seramik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Elçin Şener, Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hakan Karahasan jüri üyesi olarak yer aldı.

Törende, ARUCAD Kurucusu Erbil Arkın ve jüri üyelerinin değerlendirmeleri ile diğer katılımcıların tasarımlarından bir seçki yapılarak, sosyal medya ödülleri için oylamaya da sunuldu. Oylamada, Sosyal Medya Ödülü’nü KKTC Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nden Derviş Eren Şimşek kazandı.

Tanıtım filminin gösterimi ile başlayan tören, üniversitenin ilk mezunlarının mezuniyet projesi olarak hazırladıkları sergilerden ve 2022 Bahar Dönem Sonu Sergisi’nden görüntüleri içeren bir seçki de sunuldu.