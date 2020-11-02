Atakan: "Bileklik uygulamasının teknik çalışmalarını üstlendik"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan Mecliste yaptığı konuşmada bakanlık olarak bileklik uygulamasının teknik çalışmalarını üstlendiklerini, Polis Genel Müdürlüğü dahil ilgili kurumlarla toplantılar yapıldığını dile getirdi.

Elektronik denetleme konusunda ülkeye giriş öncesinden başlayan bir planlama yapıldığını anlatan Atakan, bir aplikasyon yaratılması ilgili kişinin yolculuk öncesi bu aplikasyona kayıt olarak PCR testi ve iletişim detayları gibi bilgileri yüklemesi gibi bir sistem düşüncesiyle hareket edildiğini dile getirdi.

Şu ana kadar hiçbir kuruluşla anlaşmaya varılmadığını kaydeden Atakan, şu an bir firmanın ücretsiz şekilde bir miktar bileklik sağladığını bunların bir kısmının kullanıldığını anlattı.

Şu anda kullan -at tarzı bilekliklerin kullanılması yönünde bir yaklaşımları olduğunu, ilgili üniversitesinin aplikasyon eksiğini giderdiğini bir diğer firmanın da çalışmasının sonuçlarını paylaşmaya hazırlandığını dile getiren Atakan, kendilerine yapılan sunumların yeni hükümet tarafından değerlendirileceğini belirtti.