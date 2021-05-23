Ataoğlu: “Çevre kirliliğinde yüzde 65-70 azalma oldu”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, denizlere deşarj edilen atık suları önleme amaçlı, “Sürekli Atık Su İzleme Sistemi” için ihaleye çıkıldığını, sistemin hayata geçmesi için düğmeye basıldığını belirterek, bu sistemle arıtmada doğabilecek bir arızayı anında giderme şansı olacağını söyledi.

Ataoğlu, bu adım sonrasında esas hedeflerinin dünya standartlarında olan “Mavi Bayrak” uygulamasına geçmek olduğunu kaydetti.

Ramazan Bayramı'ndan sonra Karpaz bölgesinde çok ciddi bir çevre kirliliği ile karşı karşıya kalındığına dikkat çeken Bakan Ataoğlu, "Bundan büyük üzüntü duydum. Doğayı istediğimiz gibi koruyamadık. Çöplerimizi doğaya bırakarak kaçtık" dedi.

Bakan Ataoğlu, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamalarda bulundu.

Yaz sezonunun gelişiyle birlikte geçmişten bugüne denizlerle ilgili açıklamalar yapıldığını dile getiren Ataoğlu, bazı insanların güvensizlikten dolayı Girne bölgesinde denize girmemeyi tercih ettiğini, başka bölgelere gittiğini anlattı.

“SÜREKLİ ATIK SU İZLEME SİSTEMİ İÇİN DÜĞMEYE BASILDI”

Denizlere deşarj edilen atık suları önleme amaçlı “Sürekli Atık Su İzleme Sistemi”nin ihalesine çıkıldığını, hayata geçmesi için düğmeye basıldığını ifade eden Ataoğlu, sistemle, arıtmada doğabilecek bir arıza durumunda anında işletme sahibi ve Çevre Dairesi yetkililerine uyarı gideceğini ve böylece arızanın hızlı giderilmesinin sağlanacağını kaydetti.

Geçmişte arıtmada yaşanan bir arıza durumunda denize dökülen kirliliğe halktan veya görenlerden bir uyarı geldikten sonra müdahale şansının olduğunu anlatan Bakan Ataoğlu, bu sistemle arıtmada doğabilecek bir arızayı anında giderme şansı olacağını belirtti. Bakan Ataoğlu, “Böylelikle istediğimiz, özlediğimiz ve beklediğimiz denizlerimize kavuşmuş olacağız” dedi.

ÇEVRE DAİRESİ ONLINE İZLEYECEK

Ataoğlu, Çevre Dairesi’nin bu sistemle birlikte, belli atık su deşarjlarını online olarak izleme şansına sahip olacağını da kaydetti.

"ESAS HEDEF MAVİ BAYRAK"

Bu adım sonrasında esas hedeflerinin dünya standartlarında olan “Mavi Bayrak” uygulamasına geçmek olduğunu vurgulayan Ataoğlu, “Mavi Bayrak” için ön hazırlık yapmanın gereğine işaret ederek, "Sürekli Atık Su İzleme Sistemi'nin sistem olarak, arıtma olarak, tamam olması gerekir. Onun da gözlemlenmesi gerek. Emin olduktan sonra müracaat yapılır ve Mavi Bayrak hakkının alınıp alınmayacağı belirlenir" dedi.

“DOĞAYI İSTEDİĞİMİZ GİBİ KORUYAMADIK… ÇÖPLERİ DOĞAYA BIRAKTIK”

Ramazan Bayramı'nda Mağusa’dan Dipkarpaz’a kadar gittiğini ve vatandaşlarla, işletme sahipleriyle bir araya geldiğini anlatan Ataoğlu, Dipkarpaz’da sahillerde çok ciddi bir yoğunluk gözlemlediğini söyledi. Belediye Başkanı ile birlikte bölgeyi gezdiğini kaydeden Ataoğlu, sohbet ettikleri vatandaşlarla çevre temizliği konusunda uyarılarda bulunduğunu kaydetti.

Buna rağmen bayram sonrası bölgede çok ciddi bir çevre kirliliğiyle karşı karşıya kalındığına dikkat çeken Ataoğlu, “Bundan büyük üzüntü duydum. Doğayı istediğimiz gibi koruyamadık. Çöplerimizi doğaya bırakarak kaçtık. Bir kesim bunu yaptı, yapmayanları da tenzih ederim. Duyarlı insanlarımız da, duyarsız insanlarımız da var. Dolayısıyla duyarsız insanlarımızı duyarlılığa davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Çevre Dairesi, yerel yönetimler ve Orman Dairesi ekiplerinin bayram sonrasında ancak iki gün çalışarak bölgeyi temizleyebildiğini vurgulayan Bakan Ataoğlu, Çevre Dairesi’nin görevinin temizlik olmadığının altını çizerek, yapılan temizlik etkinliklerinin insanları bilinçlendirme amacı taşıdığını söyledi.

Çevre Dairesi personelinin çevre bilincinin yerleşmesi için eğitim de verdiğini ifade eden Ataoğlu, 9’uncu sınıflara çevre dersini zorunlu ders olarak müfredata koyduklarını, şu anda da çalışmalarının okul öncesinden üniversite çağına kadar çevre dersinin müfredata konulması olduğunu söyledi.

"YAKLAŞIK 300 ÖĞRENCİYE ONLINE ÇEVRE EĞİTİMİ VERİLDİ"

Ataoğlu, Çevre Dairesi yetkililerinin, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile iş birliği içinde öğrencilere online çevre eğitimi vermek için çalışmalar yaptığını da aktardı. Günlük ders programlarının içinde çevreye de yer verilmesiyle, çevre eğitim uzmanının verdiği eğitimle yaklaşık 300 öğrenciye ulaşıldığını kaydeden Ataoğlu, 22 Nisan'da başlayan eğitimin 6'ncı sınıflara verildiğini söyledi. Bu eğitimi alan öğrencilere sertifika da verileceğini bildiren Ataoğlu, “Amacımız çocukları küçük yaştan çevreye aşina etmek, çevre bilincini artırmak” şeklinde konuştu.

"BÜTÜN DENETİMLER STANDART BİR DENETLEME SİSTEMİNE KAVUŞACAK"

Çevre Denetim Tüzüğü’nün 30 Nisan’da Bakanlar Kurulu’nda onaylanıp, yasallaştığını kaydeden Ataoğlu, tüzüğün bütün denetimleri standart bir sisteme kavuşturacağını dile getirerek, denetimlerin istatistiki bilgilerinin de bunun içerisinde yer alacağını söyledi. Bakan Ataoğlu, tek denetleme şubesi kurularak, hangi sektörde kaç tane denetim yapıldığı, örneğin katı atıkta, atık suda, hava kalitesinde yapılan denetimlerle ilgili istatistiki bilgilerin daha net söylenebileceğini bildirdi.

Denetim ve ani baskınlar da yaptıklarını ifade eden Ataoğlu, "Amacımız ceza uygulamak değildir. Herkesi bilinçlendirmektir” dedi, ancak her şeye rağmen aksi bir durumla karşılaşmaları durumunda cezanın da kesileceğini söyledi.

Bakan Ataoğlu, deniz sahilleri ve piknik alanlarında çöplerin doğaya bırakılmaması için çalışmaları olduğunu belirterek, yerel yönetimlerle birlikte vatandaşlara poşet dağıtarak, bunun önüne geçilmesini hedeflediklerini kaydetti.

Çevre Dairesi’nin kendisinin göreve geldiği 5-6 aylık sürede yaptığı çalışmaların takdire şayan olduğunu dile getiren Ataoğlu, yorum yapmak yerine herkese düşen sorumluluğun yerine getirilmesini istediklerini ifade etti.

“Biz üstümüze düşen sorumlulukları yerine getirmek için uğraşıyoruz” diyen Bakan Ataoğlu, vatandaşların bilinçlenmesi için başlattıkları çalışmalar olduğunu ve Çevre Dairesi’nin bunun için canla başla çalıştığını kaydetti.

“ÜSTÜMÜZE VAZİFE OLMAYAN BELEDİYECİLİK GÖREVİNİ BİLE YAPIYORUZ”

Ataoğlu, “Üstümüze vazife olmayan belediyecilik görevini bile yapıyoruz, bunu da yaparken gocunmuyoruz. Bizim derdimiz çevremizdir” diyerek şöyle devam etti:

“Bizim derdimiz çevremiz ise tüm insanların derdi çevre olması lazım. Bir kişi piknik alanına gittiğinde veya çadır kurduğunda orada kaldığı zaman süresinde orası o kişinin evidir. Bir insan evinde nasıl hareket ediyorsa, gittiği ortamda da o şekilde hareket etmesidir istenilen...”

Duyarlı ve bilinçli davranıldığı takdirde 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü sadece sembolik gün olarak kutlama şansını yakalayacaklarını kaydeden Bakan Ataoğlu, insanları bilinçli davranmaya davet etti.

"NAYLON POŞETLER YERİNE FİLELER VE HASIR ÇANTALAR"

Marketlerde ücretlendirilerek satılan naylon poşetlerin tamamen kaldırılmasına yönelik çalışmaları olduğundan bahseden Ataoğlu, hedeflerinin, fileler, bez ve hasır çantaların kullanılması olduğunu kaydetti. Bazı marketlerin naylon poşetleri sattığını, bazılarının satmadığını dile getiren Ataoğlu, satış fiyatının da 0.25 kuruş olarak, çok düşük olduğunu ve kimsenin bunu umursamadığını söyledi.

“ÇEVRE KİRLİLİĞİNDE YÜZDE 65-70 AZALMA OLDU”

İlk başlatılan poşet ücretlendirilmesinde naylon kaynaklı çevre kirliliğinde yüzde 65-70’lik azalma görüldüğüne dikkat çeken Ataoğlu, atılacak bu yeni adımla doğada öncekinden daha fazla çevre kirliliğinin azalacağını dile getirdi.

HAVA KİRLİLİĞİ İÇİN 9 BÖLGEDE ÖLÇÜM

Hava kirliliği konusunda 9 bölgede ölçüm aleti, 3 şehirde ise göstergeli totemlerin olduğunu dile getiren Ataoğlu, totemler aracılığıyla insanlara bir uyarı olması için günlük hava kalitesinin sürekli ölçüldüğünü ve ekranlarda göründüğünü ifade etti.

İskele bölgesinde hava ölçüm cihazının bulunmayışından dolayı Gezici Hava Kalitesi İzleme İstasyonu olan seyyar cihazla yerel yönetimlerle iş birliği içinde ölçümlerin yapılacağını dile getiren Bakan Ataoğlu, "Onun sonuçları da aktarılacak. İnsanlarımız da o bölgedeki hava kirliliğinin ne olduğunu bilecekler" şeklinde konuştu.

ALO 123 ÇEVRE ŞİKAYET HATTI... “CEZA YAZILMASI GEREKEN NOKTADA YAZMAKTAN ÇEKİNMİYORUZ”

Çevre şikayet hattı olan “Alo 123” hattının şu anda hizmette olduğunu aktaran Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu, gelen şikayetlerin ihbar kabul edilip, yerinde inceleme yapıldığını kaydetti. İncelemenin ardından gerekli işlemlerin de yapıldığını ifade eden Ataoğlu, "Ceza yazılması gereken noktada, cezaları yazmaktan çekinmiyoruz. Amacımız çevreyi istenilen noktaya taşımaktır" dedi.

Ataoğlu, “Alo 123” hattına mesai saatleri içinde gelen şikayetlerin hemen dinlendiğini, mesai saatleri dışında ise telesekreterin devreye girdiğini ertesi gün bu şikayetlerin kontrol edilerek, gerekli denetimlerin yapıldığını söyledi.

Yaz sezonunun gelişiyle müzik izinlerinin yenilendiğine dikkat çeken Bakan Ataoğlu, bu konuda da denetimlerinin devam edeceğini kaydetti.